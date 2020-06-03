Prof. Dr. Topkaya: 12 ile 20 Haziran arasını merak ediyorum

Tıbbi Mirobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, Haber Global'de Günün Nabzı programında Saynur Tezel'in 'normalleşme' sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

1 Haziran'la birlikte İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ilgili konuşan Topkaya, "İstanbul'da korkunç manzara gördüm. Şu ana kadar salgından korunmamızın en önemli faktörü saklanmamızdı. Yani önlemlerdi. Kalabalıkları çektik bir kere. Okullar kapatıldı, seyahat kısıtlamaları getirildi. Biz belki bu dalgayı çok daha fazla hasta sayılarıyla yaşayacaktık belki. 'Seyahat serbest, tatil serbest demek ki tatil bitti' algısı oluştu. Virüste nokta mutasyonları oldu, bu virüsün hastalık yapma yeteneğinde bir değişiklik yapmadı. Temmuzda da ağustosta da sürebilir biz önlemlerimizi azaltırsak" uyarısında bulundu.

"12-20 HAZİRAN ARASINI ÇOK MERAK EDİYORUM"

Normalleşmeye bir yerden başlanılması gerektiğini ancak kişisel önlemlerin de alınması gerektiğini vurgulayan Topkaya, "Şu anda hayatın da bir yerden, ekonominin diğer faaliyetlerinin sürmesi gerekiyordu ama biz kişisel önlemlerimizi asla bırakmayalım. Ben 12 ile 20 Haziran arasını çok merak ediyorum. Asemptomatik kişiler aramızdalar. Öbür gün karşılaşacağımız muhakkak. Mutlaka kalabalık ortamlarda maske takmaya, restoran ve kafe gibi yerlerde yüksek sesle konuşmamaya, fiziksel mesafeyi korumaya, el hijyenine önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.