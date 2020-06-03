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Netflix görünümlü sahtekarlık! Kişi başı 1 dolar çekiyorlar

Dolandırıcılar bu kez sahte Netflix iletileriyle vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor.
 03 Haziran 2020 19:48
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Netflix görünümlü sahtekarlık! Kişi başı 1 dolar çekiyorlar

Dolandırıcılar, devlet kurumları ve bankaların ardından 'Netflix mesajı' görünümüyle de vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılar, Netflix'ten gelmiş gibi görünen ileti ile tuzağa düşenlerin hesabından 1 dolar çekiyor.

Aşağıdaki mesajda, bir bankadan kullanıcıya gönderilen ve hesabından 1 dolar çekildiğini gösteren uyarı SMS'si görülüyor.

NETFLIX'TEN UYARI: ÖDEME YÖNTEMİ GİBİ BİLGİLERİ TALEP EDEN MESAJ MUHTEMELEN NETFLIX TARAFINDAN GÖNDERİLMEMİŞTİR

Netflix'in bir kullanıcının şikayeti üzerine verdiği yanıtta yönlendirdiği web sayfasının 'Yardım Merkezi' bölümünde, söz konusu şüpheli mesajlarla ilgili şu uyarı yapılıyor:

"Kullanıcı adı, parola veya ödeme yöntemi gibi bilgilerinizi talep eden ve Netflix tarafından gönderilmiş gibi görünen bir e-posta veya kısa mesaj (SMS) aldıysanız bu muhtemelen Netflix tarafından gönderilmemiştir. Şüpheli e-posta veya kısa mesajları tespit edip hesabınızın güvenliğini sağlamak için ne yapmanız gerektiği ile ilgili ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sizden asla e-posta yoluyla kişisel bilgi istemeyiz. Bu bilgilere şunlar dahildir:

Kredi kartı numarası

Banka hesabı ayrıntıları

Netflix parolası

Asla 3. taraf tedarikçiler veya web siteleri aracılığıyla ödeme talep etmeyiz."

Memurlar.Net
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