YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
|03 Haziran 2020 19:51
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.
YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
03 Haziran 2020 18:13
|İstanbul toplu ulaşımında yeni kararlar
03 Haziran 2020 18:04
|Sözleşmeli il sağlık müdürlerinin görev süresi uzatıldı
03 Haziran 2020 17:27
|Adana'da bölge idare mahkemesi kuruldu
03 Haziran 2020 17:27
|Bu ilin trafik düzeni artık EDS ile sağlanacak
03 Haziran 2020 16:27
|Başkentte toplu taşıma araçlarına normalleşme düzenlemesi
03 Haziran 2020 16:25
|YKS adaylarına önemli duyuru: Başvuru süresi uzatıldı
03 Haziran 2020 16:09
|DMO, ürünün türüne göre alım yöntemi uyguluyor
03 Haziran 2020 16:07
|İki ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
03 Haziran 2020 15:54
|Öğrenciler en çok arkadaşlarını ve öğretmenlerini özledi
03 Haziran 2020 15:28