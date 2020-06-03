Vaka artarsa, il bazında yasak olabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı
|03 Haziran 2020 20:24
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağına ilişkin de açıklama yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. Önümüzdeki dönemde genel bir düşünce yok ama il bazında vakalardaki sayılarda bir değişme olursa yine görüşülür. Bilim Kurulu'nun bir önerisi olmadı.
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