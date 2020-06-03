Virüs tedavisinde kök hücre başarılı değil
Fahrettin Koca, Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz dedi.
|03 Haziran 2020 20:43
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Koca, Kök Hücre tedavisine ilişkin de açıklama yaptı.
Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz.
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