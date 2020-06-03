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65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasına ilişkin yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.
 03 Haziran 2020 20:43
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65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasına ilişkin yeni düzenleme

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, 'Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.' dedi.

Özellikle bu dönemde acil olmayan elektif dediğimiz vakaların ertelendiğini biliyorsunuz. Acil olan vakalarımız hiçbir zaman bırakılmadı. Zorunlu olmadıkça sağlık ocaklarına hastanelere müracaat edilmemesi gerektiğini belirtiyoruz. Randevu sistemiyle polikiniklerin gerçekleşmesini zorunlu kıldık. Ben özellikle acil oranımız %30'lardaydı.

'Bu oran bu süreçte bu kadar olmadığını gösterdi. Yani gerekli olduğu zaman sağlık kuruluşlarına müracaat edelim. Gerekli olmayan bir durum söz konusu ise sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Çünkü müdahale edilmesi gereken hastaya daha iyi zaman ayırıp, buluşmayı en aza indirgeyen sistemle götürmek istiyoruz. Hastanelerde hangi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor yayınlandı. Vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyarsa daha başarılı bir süreç olur.' açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
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