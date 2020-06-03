MEB'den 513 şube kadrosu için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 513 şube müdürü kadrosu için yeni bir açıklama yaptı.

Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 513 Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu

Mahkeme kararı uyarınca, Bakanlığımızın taşra teşkilatı 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle 30.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen atamalar (bu kapsamda atananlardan daha sonra herhangi bir gerekçeyle şube müdürü olarak yer değişikliği yapanlar ile istifa edip yeniden şube müdürü olarak atananlar dahil) iptal edildiğinden, yeniden hesaplanan yazılı sınav puanı (84,4828) ve üzeri olan adaylardan, daha önce sözlü sınava katılarak başarılı olanlar ve halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapanlar, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunacaktır.

