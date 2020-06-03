1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 513 şube kadrosu için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 513 şube müdürü kadrosu için yeni bir açıklama yaptı
 03 Haziran 2020 20:46
Yazdır
MEB'den 513 şube kadrosu için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 513 şube müdürü kadrosu için yeni bir açıklama yaptı.

Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 513 Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu

Mahkeme kararı uyarınca, Bakanlığımızın taşra teşkilatı 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle 30.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen atamalar (bu kapsamda atananlardan daha sonra herhangi bir gerekçeyle şube müdürü olarak yer değişikliği yapanlar ile istifa edip yeniden şube müdürü olarak atananlar dahil) iptal edildiğinden, yeniden hesaplanan yazılı sınav puanı (84,4828) ve üzeri olan adaylardan, daha önce sözlü sınava katılarak başarılı olanlar ve halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapanlar, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
03 Haziran 2020 16:26		 MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak önlemleri açıkladı
03 Haziran 2020 14:29
LGS'ye hazırlananlar için 1280 soruluk 4. paket yayımlandı
03 Haziran 2020 12:55		 Bakan Ziya Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
02 Haziran 2020 16:25
MEB'den özel okullardaki 3 haftalık eğitime dair açıklama
02 Haziran 2020 13:05		 MEB: Talep varsa resmi okul öncesi eğitim kurumlarını açın
01 Haziran 2020 19:59
MEB, adaylık kaldırma sınavını Temmuz'da yapacak
01 Haziran 2020 17:03		 MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı
01 Haziran 2020 15:54
MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak
01 Haziran 2020 15:17		 MEB, 16 milyon öğrenci ve veliye rehberlik hizmeti verdi
01 Haziran 2020 15:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:20 - Taksici aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti21:14 - FETÖ'den gözaltına alınan uzman çavuş serbest bırakıldı21:11 - İkinci yargı paketi üzerindeki görüşmeler devam ediyor20:59 - 'İstanbul'da açılan hastane için 3 bin kişi alacağız'20:56 - 'Birkaç münferit olay yüzünden 30 bin personel töhmet altında kalıyor'20:46 - MEB'den 513 şube kadrosu için yeni açıklama20:43 - Virüs tedavisinde kök hücre başarılı değil20:43 - 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasına ilişkin yeni düzenleme20:34 - Yeni kabine listesi haberleri doğru mu?20:32 - Polis memuruna rüşvet teklif eden 1 şüpheli gözaltında
20:24 - Vaka artarsa, il bazında yasak olabilir20:17 - Koronavirüs başladığı günden bu yana en fazla test bugün yapıldı20:01 - Bakan Koca: Kara göründü ama Deniz durulmadı20:00 - FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek19:51 - YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti19:48 - Netflix görünümlü sahtekarlık! Kişi başı 1 dolar çekiyorlar19:45 - Prof. Dr. Topkaya: 12 ile 20 Haziran arasını merak ediyorum19:36 - Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Vaka artarsa, il bazında yasak olabilir
Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıyamet günü saati 5
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
Netkent 5
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
Enflasyon farkı 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 2
bilmiyorum 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 4
bambu faresi 1
Alaattin Çakıcı 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 Sözleşmeli Personeli Alacak
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam