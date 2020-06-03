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'İstanbul'da açılan hastane için 3 bin kişi alacağız'

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."
 03 Haziran 2020 20:59
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'İstanbul'da açılan hastane için 3 bin kişi alacağız'

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi döneminde 32 bin personel istihdam etmiştik. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."

"Önümüzdeki dönemde açılışını yapmayı düşündüğümüz hastanelerimiz var. İstanbul'da, Konya'da olduğu gibi o durumda hastanelerin açılışına ve ihtiyacına göre bu yıl içinde alınmış olacak." dedi.

Memurlar.Net
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