'İstanbul'da açılan hastane için 3 bin kişi alacağız'
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."
|03 Haziran 2020 20:59
|Yazdır
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi döneminde 32 bin personel istihdam etmiştik. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."
"Önümüzdeki dönemde açılışını yapmayı düşündüğümüz hastanelerimiz var. İstanbul'da, Konya'da olduğu gibi o durumda hastanelerin açılışına ve ihtiyacına göre bu yıl içinde alınmış olacak." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversitenin ilanında rekabeti engelleyen şartlar!
03 Haziran 2020 15:09
|2019 KPSS'ye girmiştim, 2020 KPSS'ye girmeme gerek var mı?
03 Haziran 2020 14:05
|Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
03 Haziran 2020 00:04
|Batman Üniversitesine alınacak işçiler için kura çekildi
02 Haziran 2020 19:10
|Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
01 Haziran 2020 11:33
|2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
30 Mayıs 2020 11:10
|2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı
29 Mayıs 2020 22:01
|Devlet korumasındaki bin 343 genç için yerleştirme yapılacak
29 Mayıs 2020 11:00
|Ak Parti Genel merkezinde, torpille mücadele için özel birim kurulmalı
28 Mayıs 2020 14:45
|Üç belediye 98 zabıta memuru alacak
28 Mayıs 2020 08:08