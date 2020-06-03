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İkinci yargı paketi üzerindeki görüşmeler devam ediyor

Milletvekilleri, teklifin, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli yapılmasını öngören maddesi üzerinde eleştirilerini dile getirdi
 03 Haziran 2020 21:11
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İkinci yargı paketi üzerindeki görüşmeler devam ediyor

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

İkinci yargı paketinin görüşmeleri üzerinde söz alan milletvekilleri, teklifin, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli yapılmasını öngören maddesine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Keyfi uygulamalara neden olabilecek ve bazı kişiler tarafından bir nevi siyasi mülahazalarla kötüye kullanılabilecek bir madde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Antmen, maddenin tekliften çıkarılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise düzenlemeyle, herhangi bir hakimin, takdiri istediği gibi kullanabileceğini ifade etti.

Maddenin anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Aydoğan, "Yol yakınken bunu tekliften çıkarmamız gerekir." diye konuştu.

- "Muktedir kişilerin davalarının gizleneceği şüphesi yaratıyor"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de "Korunması gereken hangi menfaat? Burada muğlak bir ifade var. Bu düzenleme bazı muktedir kişilerin ya da kurumların davalarının toplumdan, kamuoyundan gizleneceği şüphesi yaratıyor." görüşünü savundu.

Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiği maddenin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin de olası olduğunu öne süren Bülbül, maddenin, tekliften çıkarılmasını istedi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, düzenlemenin, anayasanın aleniyet ilkesine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Anayasanın bu konuda çerçeveyi çizdiğini, bunun dışına ancak anayasa değişikliğiyle çıkılabileceğini, düzenlemenin, "zorlama ve kötü niyeti beraberinde getireceğini" savunan Koç, maddenin tekliften çıkarılmasını talep etti.

- "Almanya'da her duruşma herkese açık değil"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Aslan, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmının veya tamamını gizli olarak yapılmasını öngören maddeyi kendisinin önerdiğini söyledi.

Doktora yaparken 1 yıl Almanya'da kaldığını, bu sırada birçok kez Alman mahkemelerine duruşma izlemeye gittiğini, bir nevi gözlemci statüsünde çalıştığını anlatan Aslan, "Orada gördüm ki her duruşma, herkese açık değil. Birtakım kişilerin özeli, aile mahremiyeti ya da ticari sırlar olabilir." dedi.

Almanya'da kişilerin aile mahremiyetine, özeline saygı duyulduğuna işaret eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle böyle bir şey aklımın bir tarafında kalmış. Komisyon görüşmeleri sırasında teklifler gelirken İsviçre'de, Almanya'da uzun yıllar kalmış usul hocalarımıza, 'Ben böyle bir şey gördüm, çok da hoşuma gitti.' dedim. Yaklaşık 30 yıl hakimlik yaptım. Gerçekten bunun sıkıntılarını da yaşadım. Birtakım mahrem konular vardır. İki kardeş, karı-koca, evlatlık ve babalık davalarında olabilir. Herkesin her şeyi duyması gerekmiyor. Anasayamız, kişinin maddi ve manevi varlığını bir bütün olarak korunmasını isteme hakkı vermiş. Özel hayatın, aile hayatının korunması gibi birtakım temel haklar vermiş. Almanya ve İsviçre usul kanunlarında bunun karşılığını bulduk. Kesin şekilde kişilerin üstün menfaati söz konusuysa. Böyle bir durumda duruşmalar, aleniyete yasaklanabilir.

Aleniyetin yasaklanması yeni gelen bir şey değil, zaten vardı. Kapsamı bile genişledi. Toplumun üstün menfaatleri zaten yasada vardı. Aleniyete yasaklama imkanı zaten getiriliyordu. Kişilerin menfaati, mahremiyetin korunması, ticari sırların korunması var. Bir patent davasında patentini anlatacak. Belki de birileri oradan kopya çekecek ya da bir telifle, diğer ticari sırlarla ilgili birtakım konular konuşulacak. Böyle bir durumda duruşmayı üçüncü kişilere yasaklama getirilme imkanı yoktu. Tamamen iyi niyetle gündeme geldi. Hocalarımız İsviçre ve Alman usul kanunlarındaki karşılıklarını buldular. Bu şekilde teklif metnine getirildi. Tabii siyaseten bundan sakıncalı şeyler çıkar mı? Bilemeyiz. İşin o tarafına bakamayız."

- "Anayasaya aykırı değil"

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılama hakkını içeren hükmünü hatırlattı.

Güler, maddeyle getirilen düzenlemenin, anayasaya veya aleniyet ilkesine herhangi bir aykırılığının bulunmadığını kaydetti.

Madde, üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada kabul edildi.

Bu arada hakimin, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men etmesi ve gerekirse taraf avukatları hariç derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emretmesini içeren hüküm tekliften çıkarıldı.

Teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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