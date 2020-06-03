FETÖ'den gözaltına alınan uzman çavuş serbest bırakıldı
|03 Haziran 2020 21:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan muvazzaf asker, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da da bir asker gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökberk Kışlası'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş H.U.'yu (31) İlkadım ilçesi Çatalarmlut Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğüne görülen H.U. işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul Adliyesi'ndeki terör savcısına ifade veren H.U. serbest bırakıldı.
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