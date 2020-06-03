Denizli'de yapılması planlanan termik santral projesi iptal edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptıkları itirazları dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdığını, projeyi iptal ettiğini bildirdi.

Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren doğa ve çevre konusundaki hassasiyetlerini net bir şekilde ortaya koyduklarını, yaptıkları çalışmalarda doğa ve çevre konusuna verdikleri önemin görüldüğünü belirtti.

Çevre ve insan sağlığı ile ilgili projelerle Türkiye'nin en çevreci belediyesi, en sağlıklı şehri ve en temiz kenti ödüllerini aldıklarını kaydeden Zolan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tavas ilçemizin Avdan Mahallesi'nde yapılması düşünülen termik santralle ilgili de hassasiyetimizi en baştan itibaren ortaya koyduk. Üzerimize düşen ne varsa her birini özenle yerine getirip konunun yakın takipçisi olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Avdan Termik Santrali ile ilgili tüm teknik analizlerimizle birlikte 27 Nisan, 30 Nisan ve 1 Haziran tarihlerinde gerekli itirazlarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin söz konusu itirazlarını dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdı, projeyi iptal etti.

İtirazlarımız doğrultusunda ÇED sürecini sonlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, çevre başta olmak üzere bugüne kadar Denizli'mize birçok hizmeti bulunan ve bu süreçte de yanımızda olan önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye, bu konuda hassasiyet göstererek konunun takipçisi olan Valimiz Hasan Karahan'a, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Cahit Özkan'a, milletvekillerimiz Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök'e, AK Parti Denizli İl Başkanımız Necip Filiz ile Tavas Belediye Başkanımız Hüseyin İnamlık'a teşekkür ediyorum."

Açıklamada yer verilen bakanlığın iptal yazısında da "Projenin askı süreci içerisinde komisyon üyesi olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşleri bakanlığımıza iletilmiştir. ÇED yönetmeliğinin 'projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır' hükmü gereğince Avdan Termik Santrali Entegre Projesi'nin ÇED süreci sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.