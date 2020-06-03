'Akademik Mirasın Seyir Defteri' yayımlandı
|03 Haziran 2020 21:44
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Akademik Mirasın Seyir Defteri"nin yayımlandığını bildirdi.
Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi'ne ait tüm aşamaları içeren "Akademik Mirasın Seyir Defteri"nin yayımlandığını belirtti.
Proje kapsamında New York, Washington, Londra, Essen, Berlin ve Brüksel'de toplantılar yapıldığını aktaran Saraç, "Orta Doğu'nun akademik mirasına sahip çıkılması için farkındalık arttırıcı sunumlar yapıldı. Türkiye'nin mülteciler için yaptığı faaliyetler anlatıldı. Aynı zamanda STK'lerle, parlamento üyeleri ile görüşüldü ve akademik lobi faaliyetleri yürütüldü." açıklamasında bulundu.
Akademik Mirasın Seyir Defteri'ne, buradan ulaşılabiliyor.
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