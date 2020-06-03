Kırklareli Valiliği, Teke Deresindeki kirliliğin sebebini açıkladı
Kırklareli Valiliğinden, Teke Deresi'ndeki kirliliğin, İnece Belediyesinin arıtma tesisinden dereye arıtılmamış su bırakılmasından kaynaklandığı bildirildi.
|03 Haziran 2020 21:59
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Kırklareli Valiliğinden, Teke Deresi'ndeki kirliliğin, İnece Belediyesinin arıtma tesisinden dereye arıtılmamış su bırakılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Teke Deresi kirlilikten beyaz akıyor" gibi haberlerin gündeme getirilmesinin ardından, ilgili kurumların derede incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kirliliğin nedeninin belirlendiği kaydedilen açıklamada, "İncelemeler sonucunda İnece Belediyesi arıtma tesisinden Teke Deresi'ne arıtılmadan atık su bırakıldığı tespit edilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yaptırımlar tesis edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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