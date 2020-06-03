Adli ve İdari yargı müstemir yetki takvimine ilişkin duyuru
|03 Haziran 2020 22:23
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari yargı müstemir yetki takvimine ilişkin duyuru yayımladı.
Adli ve İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimine İlişkin Ek Duyuru
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adli ve İdari Yargı 2020 yılı Ana Kararnamelerine ilişkin takvim 28 Şubat 2020 tarihinde ilan edilmiş olup, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar dikkate alınarak, daha önce duyurulan Prensipler doğrultusunda, Kararname ve Müstemir Yetkiye ilişkin takvimin güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu kapsamda, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamelerinin 15 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkilerinin 3 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar, adli yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkilerinin ise 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek 1 ve 2'de açıklanmıştır.
Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
Ek-1: Adli Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetkiye İlişkin Güncellenen Takvim
Ek-2: İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetkiye İlişkin Güncellenen Takvim
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