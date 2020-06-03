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İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler

Karaman'da faaliyet gösteren bir firma, havada bulunan ozon gazının yoğunluğunu artırarak virüs ve bakterileri öldüren dolap üretti.
 03 Haziran 2020 22:23
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İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) otomasyon sistemleri üzerine faaliyet gösteren DORJET Steril Firmasının sorumlusu Adem Kocatürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk 6 ayının gündemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının meşgul ettiğini söyledi.

Kendilerinin de şirket olarak bu sürece katkı sağlamak adına AR-GE ekipleri ve mühendislerle arayış içine girdiklerini ifade eden Kocatürk, yürüttükleri çalışmalar sonucunda içindeki tüm malzemelerdeki virüs ve bakterileri yok eden bir dolap üretmeyi başardıklarını bildirdi.

Kocatürk, "Dorjet Steril" adını verdikleri dolabın içindeki elektronik, metal ve plastik ürünler ile gıdaları, kıyafetleri 5 dakika içerisinde ısıya ve suya maruz bırakmadan steril edebildiğini vurgulayarak, "Sadece bir tuşla elbiseler, laptoplar, cep telefonları, ayakkabılar, gıdalar, tabaklar, kaşık, çatal ve bıçaklar dakikalar içerisinde yüzde 99,9 steril olmaktadır. Özellikle sağlık kuruluşları, berberler, giyim ve ayakkabı mağazaları, lokanta ve cafeler için ideal bir ürün." dedi.

Ürünün yerli malzemelerden ve Türk mühendisleri tarafından yapıldığının altını çizen Kocatürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ürün satışa sunulmadan önce birçok aşamadan geçti. Test edilmesi ve gerekli sertifikaların alınması gerekiyordu. Birçok üniversitede bu testler yapıldı, izinler alınıp onay verildi. Şimdi ülke genelinde ve yurt dışında satmayı planlıyoruz. Ülkemizle birlikte tüm dünyaya arz edilecek. Ürünün dünyada herhangi bir örneği yok. Buna benzer cihazlar var. Örneğin içerideki ürünü ultraviyole ışınlarla dezenfekte ediyor. Ancak bu cihaz farklı. Bu cihaz, ozon gazı ve hava teknolojisi ile çalışıyor. Ülkemizde bir ilk olan sistemimiz, havada bulunan ozon gazının yoğunluğunu artıran bir teknoloji kullanarak virüs ve benzeri bakterileri öldürüyor. Yani dolap içerisinde havanın ulaştığı her yer sterilize oluyor. Kullanılan malzemelerin sağlığa bir zararı yok. Ürünlere zarar vermiyor."

Kocatürk, çok yakında satışına başlanacak ürünün, virüslerle mücadeleye katkı sağlayabilmesi için herkesin ulaşabileceği bir fiyatta olacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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