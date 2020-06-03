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Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi

Afyonkarahisar'da yaşayan Ahmet Boran (30), vatani görevini yaptığı sırada Bingöl'de tüberküloz rahatsızlığına yakalandı. Uzun süreli tedavi sonrası hastalığın vücudunda yürüme kaybına neden olduğu Ahmet Boran, gazilik unvanı alabilmek için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Anayasa Mahkemesi, Ahmet Boran'ın 'vazife malulü gazi' sayılmasına hükmetti. Ahmet Boran, "Gazi unvanını almaya hak kazandık. Bu bana gurur verdi, mutlu etti" dedi.
 03 Haziran 2020 22:29
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Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi

2010 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve gece terlemesi şikayetleriyle hastaneye götürülen Piyade Er Ahmet Boran'a tüberküloz teşhisi konuldu. Sonrasında doktorların verdiği rapor ile terhis edilerek evine gönderilen Ahmet Boran, haklarını öğrenmek için Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne başvurdu. Yaptığı görüşmeler sonrası 'gazi' unvanı alabileceğini öğrenen Ahmet Boran, bunun için mücadele başlatmaya karar verdi.

10 YIL SONRA GAZİ UNVANI ALDI

Derneğin Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte gazi unvanını almak için harekete geçen Boran'ın başvurusu reddedildi. Sonrasında Şube Başkanı Kumartaşlı ve avukat Serpil Öztürk'ün desteğiyle hukuk mücadelesi başlatan Ahmet Boran, Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürdüğü yargı sürecinde haklı bulundu. Ahmet Boran, 10 yıl sonra 'vazife malulü gazi' unvanını almaya hak kazandı. Gazi unvanını almanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Boran'a, İsmail Kumartaşlı dernek madalyasını takdim etti.

'BU DAVADAN ÇIKAN SONUÇ EMSAL OLACAK'

İsmail Kumartaşlı, Ahmet Boran'ın 10 yıllık hukuk mücadelesi sonrasında gazilik unvanını almaya hak kazandığını söyledi. Ahmet Boran'ın hastalığına askerliğin sebep ve tesiri olduğuna inandıkları için gerekli müracaatları yaptıklarını belirten Kumartaşlı, şöyle dedi:

"Müracaatlarımız reddedilince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Buradan da dava reddedildi. Sonrasında avukatımız Serpil Öztürk tekrar bir müracaatta bulundu ve 10 yıl sonra askerimiz malul gazi olarak haklarını aldı ve 10 yıllık geriye dönük haklarını aldı. Bu emsal olacak bir karardır. Çünkü askerlik görevini yaparken rahatsızlanan askerlere çoğu durumda vazife malulü gazilik unvanı verilmiyor. Bu anlamda kardeşimiz bugün itibarıyla gazi ve bundan sonra gazilik imkanlarının hepsinden yararlanacak."

'GAZİLİK UNVANINI ALMAK GURUR VERDİ'

Yaşadığı rahatsızlık sonrası uzun süre tedavi gören ve yürüme kaybı yaşayan Ahmet Boran, görevi sırasında ayaklarında ve boynunda yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye gittiğini söyledi. Boran, "Görevi yaparken ayaklarımda rahatsızlık ve boyunda şişme oldu. Daha sonra askeri hastaneye gönderildim. Orada tedavi gördükten sonra yatalak hale geldim, durumumum ağırlaştı. Oradan askerliğe elverişsiz olarak taburcu oldum. Başkanımız İsmail Kumartaşlı bize yol gösterdi, başvuru yaptık. İlk etapta reddedildi. Sonrasında avukat Serpil Öztürk ablamız bize yardımcı oldu ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Sonrasında gazi unvanını almaya hak kazandık. Bu bana gurur verdi, mutlu etti" dedi.
DHA
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