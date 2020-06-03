1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada

TEM Otoyolu Ispartakule Gişelerde iki otomobil sürücüsü aynı gişeden geçmeye çalışınca sıkıştı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 03 Haziran 2020 22:38
Yazdır
İstanbul'da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada

TEM Otoyolu Ispartakule Gişelerde iki otomobil sürücüsü aynı gişeden geçmeye çalışınca sıkıştı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlginç kaza geçtiğimiz 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule Gişelerde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi.

Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kene tarafından ısırılan 3 kişi hayatını kaybetti
03 Haziran 2020 19:18		 Bu köyde öyle bir tedbir alındı ki, koronavirüs hiç uğramadı
03 Haziran 2020 19:09
Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2020 17:05		 Isparta Valisi, kentteki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
03 Haziran 2020 16:43
Kaputaş'ta 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
03 Haziran 2020 15:56		 İstanbul Valisi, 23 kilometrelik yolu bisikletle gitti
03 Haziran 2020 14:50
Valilikten 'operasyon köpeğiyle işkence' iddiasına yalanlama
03 Haziran 2020 13:43		 Otobüs şoförü izolasyon kurallarına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı
03 Haziran 2020 13:27
ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı
03 Haziran 2020 13:18		 Elazığ'ın 5 ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
03 Haziran 2020 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - DSÖ, 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor22:40 - Antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi 'fotokapan'a yakalandı22:38 - İstanbul'da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada22:36 - Apple, bu modellerin fişini çekiyor22:29 - Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi22:23 - Adli ve İdari yargı müstemir yetki takvimine ilişkin duyuru22:23 - İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler22:13 - Şehit babasından gururlandıran vasiyet22:05 - İkinci yargı paketi teklifinin 39 maddesi kabul edildi21:59 - Kırklareli Valiliği, Teke Deresindeki kirliliğin sebebini açıkladı
21:44 - 'Akademik Mirasın Seyir Defteri' yayımlandı21:42 - Denizli'de yapılması planlanan termik santral projesi iptal edildi21:23 - Test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu21:20 - Taksici aracında unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti21:14 - FETÖ'den gözaltına alınan uzman çavuş serbest bırakıldı21:11 - İkinci yargı paketi üzerindeki görüşmeler devam ediyor20:59 - 3 bin sağlık personeli alınacak20:56 - 'Birkaç münferit olay yüzünden 30 bin personel töhmet altında kalıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Yeni kabine listesi haberleri doğru mu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
Vaka artarsa, il bazında yasak olabilir
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Koronavirüs başladığı günden bu yana en fazla test bugün yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bizimkiler 2
Yeşil 1
ismail küçükkaya 1
hayal kırıklığı 1
bambu faresi 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 4
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 1
maske izi 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam