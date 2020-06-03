İnternet üzerinden araba alırken dikkat!
İnternet üzerinden verdikleri sahte araç ilanıyla kandırdıkları vatandaşlara önce postaneden hesap açtırıyorlar.
|03 Haziran 2020 23:40
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İnternet üzerinden verdikleri sahte araç ilanıyla kandırdıkları vatandaşlara önce postaneden hesap açtırıyorlar.
Ardından sahte kimlikle çıkartarak hesaplarını boşaltıyorlar.
Dolandırıcıların yeni tuzağının detayları haberimizde.Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
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