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İnternet üzerinden araba alırken dikkat!

İnternet üzerinden verdikleri sahte araç ilanıyla kandırdıkları vatandaşlara önce postaneden hesap açtırıyorlar.
 03 Haziran 2020 23:40
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İnternet üzerinden araba alırken dikkat!

İnternet üzerinden verdikleri sahte araç ilanıyla kandırdıkları vatandaşlara önce postaneden hesap açtırıyorlar.

Ardından sahte kimlikle çıkartarak hesaplarını boşaltıyorlar.

Dolandırıcıların yeni tuzağının detayları haberimizde.

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CNN Türk
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