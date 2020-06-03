İnternet üzerinden araba alırken dikkat!

KORONA SONRASI BİNLERCE KİŞİ EMEKLİLİK VE TAYİN İSTİYOR Koronavirüs salgını büyükşehirlerde yaşamanın dezavantajını bir kez daha ortaya çıkardı. Salgın tehdidinin fazla olması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle büyükşehirlerin cazibesi kalmadı. Yeni dönemde korona virüsten çekinenler emeklilik kozunu kullanıp, işlerine dönmüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yaşayan çok sayıda memur da küçük şehirlerde yaşamak için tayin istiyor.