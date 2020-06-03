Ankara'da AVM'lerin çalışma şartları revize edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Icisleri Bakanlıgının 30 Mayıs'taki genelgesi ve Kurul'un kararıyla 1 Haziran'da faaliyete baslayan işletmelerle ilgili olarak bazı hususların acıklıga kavusturulması, karsılasılan sorunların cozumu ve AVM'lerle ilgili Saglık Bakanlıgınca hazırlanan rehberlerdeki revizeler nedeniyle çeşitli kararların alınmasının uygun olacagı degerlendirildi.

Buna göre lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahcesi, dernek lokalleri ve cay bahceleri faaliyetlerini saat 22.00'ye kadar surdurebilecek, bu isletmeler, saat 22.00'den sonra temizlik, ertesi gune hazırlık gibi nedenlerle musteri almamak kaydıyla calısabilecek.

Faaliyetinin niteligi geregi "gel al" ya da "eve servis" seklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar saat 22.00'den itibaren oturan musteri kabul etmeyi sonlandıracak, "gel al" ya da "eve servis" seklinde hizmet vermek uzere faaliyetlerini 24.00'e kadar surdurebilecek.

Toplantıda, Ankara dahilindeki sehirler arası yol guzergahları uzerindeki dinlenme tesisleri icinde yer alan lokanta, restoran gibi yerlerin surekli acık tutulmasına izin verildi.

- AVM'ler için alınan kararlar

Kurul, Saglık Bakanlıgı Bilimsel Danısma Kurulunca hazırlanan "AVM ve AVM Icindeki Is Yerlerinde Alınması Gereken Onlemler Rehberi"nin AVM Giris-Cıkıs Kapıları ve Genel Alanlara Yonelik Onlemler baslıgında çeşitli hususları da revize etti.

Bu kapsamda alışveriş merkezlerinde, dinlenme alanları sosyal mesafe kurallarına gore isaretleme yapılmak suretiyle kullanılabilecek.

Mescitler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde alınan tedbirlere uymak kaydıyla faaliyet gosterebilecek.

Oto kuaforu ve oto yıkaması yapan is yerleri, kendi sektorleri ile ilgili yayımlanan tedbirlere gore calısabilecek.

Valeler eldiven kullanmadan, her arac teslim alma ve teslim etme hizmetinden once ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemek suretiyle ve araclara maskesiz binmemek kaydıyla calısabilecek.