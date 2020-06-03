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'Vakalar varken neden normalleşiyoruz' sorusunun cevabı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında. dedi.
 03 Haziran 2020 23:51
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'Vakalar varken neden normalleşiyoruz' sorusunun cevabı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Normalleşme süreci ve salgının Türkiye'deki seyrine değinen Özlü, "Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece %2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS ESKİSİ KADAR AĞIR HASTALIĞA NEDEN OLMUYOR"

Testi pozitif çıkan yeni olgu sayılarının günden güne çok fazla düşmese de,yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarının giderek azaldığını belirten Özlü, "Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir" dedi.

Prof. Dr. Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler.

Yani, mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında.

Memurlar.Net
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