4 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|04 Haziran 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
2- CHP Genel Başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.00/14.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.
- Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.
(TBMM/14.00/10.30)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2019 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.
(Minneapolis/Washington/New York)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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