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Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları

Ankesör operasyonlarında önceki gün gözaltına alınan muvazzaf subayların, FETÖ tarafından jet terfilerle kritik görevlere getirildiği ortaya çıktı. 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden bazıları Jandarma Teşkilatı teamüllerine aykırı şekilde Personel Atama Daire Başkanlığı'na atanmış
 04 Haziran 2020 06:41
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Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları

Önceki gün İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf subayların, FETÖ tarafından jet terfilerle kritik görevlere getirildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Van İl Jandarma Komutanlığı'nda 2020 yılında görevinden uzaklaştırılan İ.A isimli astsubay da yer aldı. Edinilen bilgilere göre İ.A'nın daha önce FETÖ üyeliğinden işlem görerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahıslarla birlikte ankesörlü telefondan birçok kez ardışık olarak arandığı belirlendi.

MEZUN OLUR OLMAZ ATAMA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerek emniyet gerekse TSK'daki en gözde noktalarından ilk ikisi istihbarat birimleri ve personel atamalarının yapıldığı birimler olduğu biliniyor. İ.A'nın askeri okuldan mezun olur olmaz atandığı yer de bu tanıma uyar nitelikte. İ.A'nın deşifre olmasını sağlayan bir başka şüpheli ifadesinde İ.A'nın kendisiyle birlikte örgüt toplantılarına katıldığını aktardı. 24 kişilik devresiyle birlikte askeri okuldan mezun olur olmaz Jandarma Teşkilatı teamüllerine aykırı ve dikkat çekici bir şekilde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Atama Daire Başkanlığı'na atandığı tespit edildi.

BYLOCK'TAN ÇIKTI

Hakkında gözaltı kararı verilen bir diğer isim ise Jsubay öğrencisi olarak görev yapan M.S oldu. Şüphelinin, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan sabıkası bulunan, ByLock kullanıcısı F.Y ve B.T isimli şahısların Bylock görüşmelerinde isminin geçtiği belirlendi.Bylock mesajlarına göre 'M.S'nin başka bir örgüt üyesi G.A.K isimli şahsın yeğeni olduğu, M.S'nin uygun bir kadroya yerleştirilmesi gerektiği şeklinde ifadeler geçtiği tespit edildi.

Ankesörde ikinci dalga

FETÖ'nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheliden 13'ü yakalandı. Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Yeni Şafak
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