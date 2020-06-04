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Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir

SORU: Merhaba bende ağız kokusu var. Bu konunun kaynağı ciğerlerimdeki bir sıkıntı mı, yoksa böbreklerden mi geliyor? Çok endişeliyim
 04 Haziran 2020 07:31
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Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gül

CEVAP: Tıptaki ismi ile halitozis yani ağız kokusu, tıbbi bir problem olmanın yanı sıra başlı başına incelenmesi gereken önemli bir sosyal problemdir. Ağız kokusu olan kişiler kendileri rahatsız olduğu gibi çevrelerinden de rahatsızlık sinyali alırlar. Bu durumda yapılması gereken ilk inceleme diş etleri, ağız hijyeni ve sinüsler ile alakalı problem olup olmadığıdır. Bunlarla alakalı herhangi bir problem yoksa o zaman nefes borusu dahil akciğerleri, ardından da yemek borusu dahil sindirim sistemini incelemek gerekir. Karaciğer fonksiyon testleri ile böbrek fonksiyon testleri incelemesi yapılması da faydalı olur.

UYUZA KARŞI ETKİLİ BİR İLAÇ YOK

SORU: Kolumda ve vücudumun farklı yerlerinde içi su toplamış sivilce gibi kaşınan, kızarıklıklar var. Ara ara deri altı kıpraşıyor. Yanık izi gibi iz kalabiliyor. Evde altı kişiyiz hepimizde var ama benim kolumdaki kadar azılı değil. Üç defa cilt doktoruna gittik. Merhem, losyon, hap birçok ilaç verildi. Daha sonra eczanede bir karışım hazırlandı fakat hiçbirinden bir fayda olmadı. Kıyafetlerimizi 80 derecede yıkıyoruz. Ailece kaşınıyoruz.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Evde herkeste varsa uyuz olabilir. Ne yazık ki şu anda uyuza karşı çok etkili bir ilaç yok. Katranlı kremler kullanılıyor. Fakat onlar da tahriş ve egzema yapıyor. Bir de tedaviden sonra kıyafet temizliği önemli. Sizin yeniden muayeneye gitmeniz gerekiyor. Görmeden muayene etmeden yardımcı olmak mümkün değil. Resimle teşhis zor. Kaşıntınız ne zamandır sürüyor? Kaşıntıya ek şikayetleriniz var mı? Ne kadar yaygın? Bunlar teşhis koyarken önemli. Sizin muayeneye gitmeniz gerekiyor.

ŞİKAYETLERİNİZ BEHÇET HASTALIĞINA UYUYOR

SORU: Hayırlı günler köşenizde yayınlanan bir soru üzerine, Dr. Ahmet Faruk Yağcı "Ağızda çıkan yaralar için Behçet testi yaptırın. Behçet rahatsızlığı olan kişilerde gözlerde rahatsızlık ve genital bölgede yara oluşabilir" diyor. Ben bir bayanım, gözümde üveit ve genital bölgede tekrarlayan yara var. Benim öğrenmek istediğim bunlar Behçet hastalığından dolayı mı oluyor?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı

CEVAP: Tarif ettiğiniz şikayetler Behçet hastalığı açısından çok anlamlı. Bir cilt hastalıkları uzmanına görünmelisiniz.

BALGAM İÇİN KBB'YE MUAYENE OLUN

SORU: Benim sıkıntım balgam şikayeti. Göğüs hastalıklarına gittim. 'Bir şeyiniz yok, ancak geniz akıntısı olabilir' dediler. Sayın doktorum ne yapmalı, hangi bölüme gitmeliyim?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

CEVAP: Burun tıkanıklıkları, deviasyon-Konka hipertrofileri, sinüs hastalıkları ve alerji sonucu da geniz akıntısı hissi oluşabilir. Bunun için KBB muayenesi uygun olacaktır.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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