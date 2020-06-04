'Okeysiz normale dönüş olmaz'
|04 Haziran 2020 07:56
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Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: İstanbul'da normalleşmeyle birlikte kahvehaneler kapılarını açtı. 80 gün sonra açılan kahvehanelerde okey, tavla gibi oyunlar yasak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla hizmete başlayan kahvehane işletmecileri, okey, tavla gibi oyunların yasak olmasından dolayı çok az müşteri geldiğini söyledi. Milliyet olarak İstanbul'da açılan kahvehanelerde gözlem yaptık.
'OYUN YOK MÜŞTERİ DE YOK'
ÜSKÜDAR'daki Çay Kent Kıraathanesi'ni ziyaret ettiğimizde çok az müşteri vardı. Herkesin maskeli olduğunu gördüğümüz kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyuluyordu. İşletmeci Murat Aslan, "Kurallara uyuyoruz. Özellikle sosyal mesafe kuralına. Ama kahvehaneye gelen yok. Oyun oynamak yasak olduğu için günde 10-15 çay satabiliyoruz. O yüzden kapalı ya da açık olmamızın arasında bir fark yok" dedi.
ZEYTİNBURNU'ndaki Bulvar Kahvehanesi'ni ziyaretimizde de çok az müşteri olduğunu gördük. Oyun oynanmadığı için kahvehanenin önünde oturan bazı müşteriler zorunlu olmasına rağmen maskesizdi.
BAYRAMPAŞA'daki Karadeniz Kahvehanesi'nin girişinde ve içinde "Maskesiz girmeyin, el sıkışmayın, sarılmayın, mesafeyi koruyun ve koronavirüs riskine karşı 14 kural" gibi uyarı yazıları asılıydı. Aynı zamanda girişte dezenfektan bulunuyordu. Hijyene dikkat edilen kahvehane lavabosunda ise tek kullanımlık kağıt havlu vardı. İşletmeci Ahmet Yaşar, "Kurallara uyuyoruz. Ama oyun olmadığı için çok az müşteri geliyor. Günlük ancak harçlığımız çıkıyor. Maskesiz müşteri kabul etmiyoruz. Kahvehanede oyun olmadan normalleşme olmaz" diye konuştu.
BAĞCILAR'daki Adalet Kahvehanesi'nde de oyun olmadığı için kimse yoktu. Çok az müşteri geldiğini belirten işletmeci, hijyenik olması için çay servisini kağıt bardakla yaptığını söyledi.
'Evde canımız sıkılıyor'
ESENLER'de ziyaret ettiğimiz kahvehanelerdeki durum da aynıydı. Az sayıdaki müşteriler diğer yerlerde olduğu gibi oyun olmadığı için kahvehanenin önünde oturmuş çay içiyorlardı. Girişte ve içeride kurallara uyulması konusunda uyarı yazıları asılıydı. Sosyal mesafe açısından da masalardaki bazı sandalyelerin üzerine oturulmaması için uyarı yazıları konulmuştu. Kahvehaneye sohbet için geldiğini belirten Ayhan Seçkin, "Evde iyice canımız sıkılmıştı. Açılması çok iyi oldu. Ama oyun olmaması kötü oldu. Kurallara uyuyoruz ve buraya oyun oynamaya, sohbet etmeye geliyoruz" dedi.
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