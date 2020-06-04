1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okeysiz normale dönüş olmaz'

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte okeysiz tavlasız açılan kahvehaneler boş kaldı. Kahvehaneciler "Maske, mesafe hijyen bizde de var ama okey ve tavla olmazsa bize müşteri gelmez" dedi.
 04 Haziran 2020 07:56
Yazdır
'Okeysiz normale dönüş olmaz'

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: İstanbul'da normalleşmeyle birlikte kahvehaneler kapılarını açtı. 80 gün sonra açılan kahvehanelerde okey, tavla gibi oyunlar yasak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla hizmete başlayan kahvehane işletmecileri, okey, tavla gibi oyunların yasak olmasından dolayı çok az müşteri geldiğini söyledi. Milliyet olarak İstanbul'da açılan kahvehanelerde gözlem yaptık.

'OYUN YOK MÜŞTERİ DE YOK'

ÜSKÜDAR'daki Çay Kent Kıraathanesi'ni ziyaret ettiğimizde çok az müşteri vardı. Herkesin maskeli olduğunu gördüğümüz kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyuluyordu. İşletmeci Murat Aslan, "Kurallara uyuyoruz. Özellikle sosyal mesafe kuralına. Ama kahvehaneye gelen yok. Oyun oynamak yasak olduğu için günde 10-15 çay satabiliyoruz. O yüzden kapalı ya da açık olmamızın arasında bir fark yok" dedi.

ZEYTİNBURNU'ndaki Bulvar Kahvehanesi'ni ziyaretimizde de çok az müşteri olduğunu gördük. Oyun oynanmadığı için kahvehanenin önünde oturan bazı müşteriler zorunlu olmasına rağmen maskesizdi.

BAYRAMPAŞA'daki Karadeniz Kahvehanesi'nin girişinde ve içinde "Maskesiz girmeyin, el sıkışmayın, sarılmayın, mesafeyi koruyun ve koronavirüs riskine karşı 14 kural" gibi uyarı yazıları asılıydı. Aynı zamanda girişte dezenfektan bulunuyordu. Hijyene dikkat edilen kahvehane lavabosunda ise tek kullanımlık kağıt havlu vardı. İşletmeci Ahmet Yaşar, "Kurallara uyuyoruz. Ama oyun olmadığı için çok az müşteri geliyor. Günlük ancak harçlığımız çıkıyor. Maskesiz müşteri kabul etmiyoruz. Kahvehanede oyun olmadan normalleşme olmaz" diye konuştu.

BAĞCILAR'daki Adalet Kahvehanesi'nde de oyun olmadığı için kimse yoktu. Çok az müşteri geldiğini belirten işletmeci, hijyenik olması için çay servisini kağıt bardakla yaptığını söyledi.

'Evde canımız sıkılıyor'

ESENLER'de ziyaret ettiğimiz kahvehanelerdeki durum da aynıydı. Az sayıdaki müşteriler diğer yerlerde olduğu gibi oyun olmadığı için kahvehanenin önünde oturmuş çay içiyorlardı. Girişte ve içeride kurallara uyulması konusunda uyarı yazıları asılıydı. Sosyal mesafe açısından da masalardaki bazı sandalyelerin üzerine oturulmaması için uyarı yazıları konulmuştu. Kahvehaneye sohbet için geldiğini belirten Ayhan Seçkin, "Evde iyice canımız sıkılmıştı. Açılması çok iyi oldu. Ama oyun olmaması kötü oldu. Kurallara uyuyoruz ve buraya oyun oynamaya, sohbet etmeye geliyoruz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
04 Haziran 2020 09:45		 Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
04 Haziran 2020 09:26
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
04 Haziran 2020 08:45		 Amaç Mesut Özil'i yok etmek
04 Haziran 2020 08:35
Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor
04 Haziran 2020 08:26		 Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir
04 Haziran 2020 07:31
Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
04 Haziran 2020 06:30		 'Vakalar varken neden normalleşiyoruz' sorusunun cevabı
03 Haziran 2020 23:51
İnternet üzerinden araba alırken dikkat!
03 Haziran 2020 23:40		 'Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilir'
03 Haziran 2020 23:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:50 - Dolar güne düşüşle başladı09:47 - Tuzla Piyade Okulu darbe davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı09:45 - Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü09:35 - Diyanet: Eşini döven hayırlı değil09:27 - Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu09:26 - Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti09:23 - Türkiye'den Nijer'e yardım eli09:20 - Sağlıklı turizme 11 günde bin 452 başvuru09:14 - Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı09:05 - Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!
09:02 - Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?08:53 - İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı08:45 - Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi08:37 - Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi08:35 - Amaç Mesut Özil'i yok etmek08:32 - Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde08:30 - YKS'de son viraj08:26 - Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Konutta korona kriterleri
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi
Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir
Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 3
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 2
maske izi 1
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 3
Eskiler 1
Acai üzümü 1
beni rahat bırak 2
Enflasyon farkı 2
az kaldı 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke Truzim Geçici 93 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Çorum Beltaş Osmancık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam