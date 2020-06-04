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Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile toplu taşımada yüzde 50 kuralı kaldırıldı. Ayakta yolcu alımına ilişkin karar, il ve ilçe hıfzısıhha kurullarına bırakıldı ancak minibüslerde sosyal mesafe kuralı tamamen hiçe sayıldı
 04 Haziran 2020 08:02
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Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Şirinevler'den Tekstilkent'e gitmek için bindiğimiz minibüs neredeyse ağzına kadar doluydu. Şoföre "Ayakta yolcu almanız yasak değil mi?" diye sorduğumuzda ise minibüse binen başka bir şoför, "O artık bitti. Yasak kalktı" şeklinde cevap verdi. Yolcuların hepsi maske kuralına uyarken ücretler yine elden ele gönderildi.

Bindiğimizde ise minibüste 25'in üzerinde yolcu bulunmaktaydı. Buna rağmen şoför yolcu almaya devam etti. Genelgeye göre dörtlü şekilde olan koltuklarda iki yolcunun oturması gerekirken bu kurala da tamamen uyulmadı. Yolcular, çok yolcu alınmasına karşı herhangi bir tepki göstermedi.
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