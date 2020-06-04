Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: Aynı aileden 3 kişi öldürüldü
|04 Haziran 2020 08:07
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Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan arazi kavgası 3 can kaybı ile sonuçlandı.
Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
İHA'da yer alan habere göre olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI
Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri de hastaneye sevk edildi.
Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
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