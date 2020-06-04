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Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
 04 Haziran 2020 08:26
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Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek "Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği yönetimiyle telekonferansla toplantı yaptı. Karaismailoğlu turizm sektörünün salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olduğuna dikkati çekerek "Ancak ümitsizliğe kapılmayacağız. Bizler turizm sektöründeki tüm sorunları kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Eski günlere dönmek biraz zaman alacak olsa da el birliği ile inşallah bu geçiş dönemini başarı ile atlatarak daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İç hat uçuşlarının bu ay başında başladığını hatırlatan Karaismailoğlu uluslararası uçuşları başlatmak için de çok yoğun bir diplomasi sürecinin devam ettiğini aktardı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız. Bundan şüpheniz olmasın"

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanının 18 Haziran'da açılacak üçüncü bağımsız pistle paralel operasyon yapan Türkiye'deki ilk havalimanı olacağını belirterek Sabiha Gökçen Havalimanında yapımı süren 2. pisti yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

HAVALİMANI SALGIN SERTİFİKASI DÖNEMİ BAŞLADI

Salgın nedeniyle havayollarının kullanımında çekinceler olduğuna da işaret eden Karaismailoğlu, "Bu noktada biz Havalimanı Salgın Sertifikası dönemini başlattık. Yayımladığımız genelgedeki şartları yerine getiren havalimanlarımızı sertifikalandırıp yeniden faaliyete geçiriyoruz. Çok ciddi tedbirlerimiz ve sıkı bir denetim sürecimiz var." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bu geçiş sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile tüm gerekli önlemleri alarak salgının yabancı ziyaretçileri ve vatandaşları olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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