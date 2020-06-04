Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde
|04 Haziran 2020 08:32
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Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu. Genç adamın, bağlı olduğu güvenlik şirketi SECURİTAS ve Çamaşırhane Film'den şikayetçi olması üzerine olay, 2020/13288 numarasıyla ihbar olarak kayıtlara alındı.
KEDİ BAKTIRMAK İSTEDİLER
Savcılık, 14 Mayıs'ta yapılan şikayetin ardından bir süre olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün İş Mahkemesi'ne havale etti. Ayrıca S.D.'nin Çamaşırhane Film'de görevi haricinde kedi bakım işlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Durumu bağlı olduğu şirkete anlatan S.D.'ye "O zaman istifanı yaz" denilerek mobbing uygulandı.
SES GETİRDİ
Şahan Gökbakar ile kardeşinin şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan gencin, virüse yakalandığı iddiasıyla işten atılması haberini GÜNAYDIN manşete taşıdı. Haber, büyük yankı uyandırdı.
Dilek Yaman
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