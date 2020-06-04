Amaç Mesut Özil'i yok etmek
|04 Haziran 2020 08:35
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Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil ile Adidas firması arasındaki 22 milyon Euro'luk anlaşma noktalanıyor. Bild gazetesinin haberine göre bu anlaşmanın bitmesinin sebebi Mesut'un kamuoyundaki imajı. Gazeteye göre firma, Mesut'un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığından rahatsızdı.
Bir süredir Mesut'un imajının değişmesi nedeniyle uyarılarda bulunan firma, oyuncunun Alman Milli Takımı'ndan ayrılma sürecindeki davranışları ve sonrasında Erdoğan ile yaptığı görüşmeler yüzünden anlaşmayı noktalama kararı aldı. Londra ziyaretinde Mesut ve diğer Türk oyuncularla buluşan Erdoğan'ın yine Mesut'un düğününe katılıp şahitlik yapması da haberde yer aldı. 31 yaşındaki oyuncunun Uygur Türkleri'ne, Çin tarafından uygulanan politikayı da eleştiren sosyal medya mesajları sonrasında anlaşmanın bitirilmesi kararı alındı.
Suat Umurhan
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