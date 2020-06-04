Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, ilk icraat olarak kendisine oy vermeyen ve yakın olmayanları işten çıkardı. 15 aylık başkanlık süresinde Aksoy 400'den fazla kişinin Menemen Belediyesi'ndeki işine son verdi. İşten çıkarılmalarının üzerinden 6 ay süre geçen işçiler hala daha son maaşlarını ve tazminatlarını alamadı. Haklarını almak için hukuk yoluna başvuran işten çıkarılan belediye personelinin yanı sıra halihazırda belediye bünyesinde çalışan bin 200 kişinin üç bayramdır ikramiye almadığı ortaya çıktı. Devletin yılda dört kez ödediği ikramiyeyi bile belediye çalışanına vermeyen Aksoy, hakkını isteyenlere ise mobbing uygulayarak gözdağı veriyor.

PERSONEL AYRIMI

Belediyeyi diktatörlükle yönettiğini belirten Menemen AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Başkanın gücü mazluma, evine ekmek götürmek için çalışana, hakkını almak isteyene yetiyor. Başkan bunu göreve ilk geldiğinde gösterdi. Bu kadar insanın hakkını yemek cesaret ister. Ama Başkan Aksoy'un gözünü para hırsı bürümüş. Evine ekmek götürmek için yıllardır belediyede çalışan insanları tek kelimeyle kovdu. Şimdi de o kovulanların tazminatlarını bile ödemedi. Çalışan personel bile Devletin yatırdığı ikramiyeler ve bayram ikramiyelerini alamıyor. Artık konuşamıyor parasını bile isteyemiyor. Zaten belediye içinde ayrımcılık söz konusu. İnşallah Menemen için çalışan insanların hakkını en kısa sürede verir" dedi.

'SES ÇIKARTAMIYORUZ'

8 yıldır belediyede çalışan ve korktuğu için ismini vermek istemeyen personel, son bir yıldır neredeyse her gün bir sıkıntıyla ve kovulma korkusuyla çalıştığını ifade ederek, "Aksoy, başkanlık koltuğuna oturduğu an, 'Burada patron benim. Ben size ne şart sunarsam onu kabul ederseniz. Etmezseniz de gidersiniz' dedi. Şimdiye kadar 400 den fazla personelin işine son verdi. Önce maaşlarımızı düşürdü. Şimdi o düşen maaşlarımızı bile eksik yatırdığı için alamıyoruz. Hatta bayram ikramiyelerimizi bile ödemiyor. Ne zaman ödeyeceğini bile söylemiyor. Soranlarla ise uğraşıyor. Onlara mobbing uyguluyor. Belediye içinde çalışanlar konuşmaktan korkar oldu. bizim gibi garibanlarla uğraşmak yerine başkan maaşlarımızı ve ikramiyelerimizi versin. Göreve gelmesiyle birlikte işe aldığı CHP'li ve İYİ Partili çalışanların ise maaşlarını eksiksiz ödediğini ve ikramiyelerini verdiğini biliyoruz" dedi. Beş ay önce işten çıkarılan Birol Çınar ise, "Başkan bizi mahvetti. Kendi yandaşlarını işe almak için bizi kovdu. Ama ne maaşımızı ne tazminatımızı alamadık. Hatta içeride kalan bayram ikramiyelerini bile vermedi. Resmen bize işkence çektiriyor. Hala bekliyoruz. Ne zaman ödenecek sorusuna bile ben ne zaman istersem şeklinde cevap veriyor. Bizimle alay ediyor" diye konuştu.

Eray ARPAŞİN