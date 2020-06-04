Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı
Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.
|04 Haziran 2020 09:14
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