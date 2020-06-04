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Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.
 04 Haziran 2020 09:14
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Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'ni de aldık. Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun.
Memurlar.Net
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