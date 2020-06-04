Türkiye'den Nijer'e yardım eli
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Nijer'e ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor.
|04 Haziran 2020 09:23
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Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.
Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Nijer'e gönderilecek.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. #MSB #TSK pic.twitter.com/ovFR9U3VpIT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020
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