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Türkiye'den Nijer'e yardım eli

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Nijer'e ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor.
 04 Haziran 2020 09:23
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Türkiye'den Nijer'e yardım eli

Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Nijer'e gönderilecek.
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