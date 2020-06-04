Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
|04 Haziran 2020 09:26
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ABD başta olmak üzere Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili bir çok kanalda yorumda bulunan California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hikmet Öztürk'ün konuğu olarak katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklama sırasında yine gündeme oturdu.
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine yüzüne taktığı siperlik ve maske ile örnekler vererek tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu açıklama yaptığı sırada sinirlerine hakim olamayarak canlı yayında yaptığı el hareketi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
"Ne biçim bilim kurulu bu?"
Prof. Dr. Çilingiroğlu'nun açıklaması ise şu şekildeydi:
"Size soruyorum Hikmet Bey, siz hekim değilsiniz. Ben basit düşünürüm. Ben maskemi taktım siperliğim olsun ya da olmasın. Bana dışarı çıkmamamın nedenini söyleyebilir misiniz? Topluluktan da uzak kaldım. Bunun bir zararını söyleyin bana. Benim bilmediğim bir şey mi var? Ya Bilim Kurulu oldun diye illa ki senin her dediğin gümüş tepsiyle yazılmış değil. Maskeyi bak ne demiş? Hacettepe'de 'Çıkarın çocuklar' demiş. Neredeyse kulaklarını çekecek. Sonra da kendisi koronavirüs olmuş. Ne biçim Bilim Kurulu bu? Allah akıl vermiş hocam. Kullan diye vermiş Allah aklı. 65 yaşındaki insanlar; benim dayım dışarı çıkamıyor ya! Bankadan parasını alacak çıkamıyor. İlacını alacak çıkamıyor. Yani verdiğiniz kararların bir mantığı olması lazım. Bırakın artık çıksın insanlar."
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