Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
|04 Haziran 2020 09:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ise Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
''Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın''
Erdoğan'ın, DEVA ve Gelecek Partileri'nin ismini vermeden, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahküm edin. Zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır" dediği ifade edildi.
"Asla bu transferlerle ilgili değil, siyasi ahlakla ilgiliyiz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili transferini önlemeye dönük yasa değişikliğine de değindiği öğrenildi. Erdoğan'ın "Asla bu transferlerle ilgili değil, siyasi ahlakla ilgiliyiz. Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerinde bir çalışma yapalım. Sonra bu çalışmayı değerlendiririz" dediği kaydedildi.
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