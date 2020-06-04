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Diyanet: Eşini döven hayırlı değil

TBMM ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir vatandaşın Kuran'daki, "karılarınızı dövün" içerikli ayete ilişkin başvurusu üzerine ilginç bir yazışma gerçekleşti.
'Eşini döven hayırlı değil'
 04 Haziran 2020 09:35
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Diyanet: Eşini döven hayırlı değil

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kuran ayetlerinin bütüncül yaklaşımla yorumlanması gerektiğini belirten Diyanet, Hz. Muhammed'in kadınların dövülmesini yasakladığını, eşini dövenin hayırlı kimse olmadığını bildirdi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir vatandaş, Nisa Suresi 34. ayette, "karılarınızı dövün" ifadesinin kötüye kullanılabildiğini, kadınlara yönelik şiddetin tartışıldığı bir süreçte bu ayetteki ifadenin başka türlü ifade edilme imkanı olup olmadığını sordu. Komisyon, konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na iletti. Diyanet'ten gelen yanıtta ise, Kuran'ın sadece mealiyle değil, sünnet ve İslam alimlerinin anlama yöntemleriyle birlikte yorumlanması gerektiğine işaret edildi. Diyanet, "kadınları dövün" konusunda şu tespitlerde bulundu:

TEFSİRİ İHMAL HATA: Kuran tefsirlerini ihmal ederek sadece meal metninden hareketle ayetler hakkında değerlendirme yapıp hüküm çıkarmak, Kuran'ı yanlış anlamaya sebep olan en temel hatalardan biridir.

BÜTÜNCÜL BAKIŞ: Dolayısıyla İslam'ın bir konuya bakışını doğru bir şekilde tespit edebilmek için öncelikle Kuran-ı Kerim'i, Sünnet-i Nebevi'yi ve ilk dönemlerden itibaren bütüncül bir bakış açısıyla İslam Alimlerinin onu anlama yöntemlerinin esas alınması gerekir.

DÖVMEYİ YASAKLADI: Bu açıdan baktığımızda, Müslümanlara Kuran-ı Kerim'i tebliğ ve tebyin eden, müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s), kadınların dövülmesini yasaklamış ve veda hutbesinde kadınların haklarının gözetilmesini, bu konuda Allah'tan korkulmasını vurgulamıştır.

DÖVENLER HAYIRLI DEĞİL: Kendisi hiçbir zaman bir kadına el kaldırmayan Hz. Peygamber (s.a.s), bu fiilin sevgi ve bağlılık üzerine kurulan aile yuvasının tabiatına uymadığına dikkat çekerek eşlerini dövenleri, "hayırlı olmayan kimseler" olarak nitelemiştir.

AYET METODOLOJİSİ: Ayetlerin tarih metodolojisi çerçevesinde anlaşılması gerekmektedir.
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