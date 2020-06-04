Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|04 Haziran 2020 12:20
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı
04 Haziran 2020 12:25
|Gram altın 370 lira seviyelerinde
04 Haziran 2020 11:09
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Haziran 2020 10:04
|Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!
04 Haziran 2020 09:05
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Haziran 2020 18:38
|Altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
03 Haziran 2020 18:07
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
03 Haziran 2020 17:12
|İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
03 Haziran 2020 15:07
|Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
03 Haziran 2020 13:43
|Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte
03 Haziran 2020 12:15