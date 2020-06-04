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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 04 Haziran 2020 12:20
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,76406,7650
Avro7,57807,5790
Sterlin8,48608,5290
ANKARA
ABD Doları6,77006,8700
Avro7,56007,6700
Sterlin8,39808,6440
Anadolu Ajansı
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