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Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
 04 Haziran 2020 09:52
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Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Melih Kayman (19) idaresindeki 03 ZB 649 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Kayman hayatını kaybetti, araçta bulunan İlayda Gölsel (20), Sultan Işık (19) ile Sultan Karakaya (28) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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