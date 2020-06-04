Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
|04 Haziran 2020 09:52
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Melih Kayman (19) idaresindeki 03 ZB 649 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Kayman hayatını kaybetti, araçta bulunan İlayda Gölsel (20), Sultan Işık (19) ile Sultan Karakaya (28) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu
04 Haziran 2020 12:36
|Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
04 Haziran 2020 12:14
|Yangında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
04 Haziran 2020 12:13
|Henüz 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi
04 Haziran 2020 12:04
|Temizlik görevlisi, barışmayan eski sevgilisini darbetti
04 Haziran 2020 11:39
|Polise araçla çarparak şehit eden sanığın 'akli dengesi' yerinde
04 Haziran 2020 11:35
|Alkollü kadın, aracına almayan taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı
04 Haziran 2020 10:52
|Kahramanmaraş'ta kaybolan dağcının cesedi bulundu
04 Haziran 2020 10:44
|Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü
04 Haziran 2020 10:18
|Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: Aynı aileden 3 kişi öldürüldü
04 Haziran 2020 08:07