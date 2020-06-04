1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk uydunun son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı.
 04 Haziran 2020 09:53
Yazdır
İlk uydunun son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye'nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda TÜBİTAK Uzay'ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerinin son durumu masaya yatırıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiindeki (TUSAŞ) toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Başkanı Haluk Güngör, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkililerince faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

- Son montaj bakanlardan

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin üretimindeki son durumun değerlendirildiği toplantının ardından TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne geçildi.

İmece Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunan Varank, Akar ve Karaismailoğlu, İmece'nin son montajını yaptı.

İmece'yi yapılacak testlere hazır hale getiren bakanlar, uydunun fırlatılacağı tarihe kadar olan süreçler hakkında bilgi aldı. Uydunun son parçalarını monte eden bakanlar, TUSAŞ'ta yaşanan bu tarihi anları hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.

- Varank: "Isıl yapısal testlerine başlayacağız"

Son montajın ardından açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye'nin uzay alanında tasarımını yapıp geliştirdiği yerli ve milli projelerin son durumuna ilişkin bilgi alarak çalışmaları yerinde gördüklerini belirtti.

Çalışmaların planlamalara uygun şekilde devam ettiğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli olarak TÜBİTAK Uzay'ın diğer paydaşlarımızla beraber geliştirdiği İmece uydusunun ısıl yapısal testlerine başlayacağız. Son montaja bakan arkadaşlarımızla birlikte biz de eşlik ettik, ufak bir katkımız oldu. Buradaki testler inşallah eylül ayına kadar başarıyla neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydumuzun son üretimin aşamasına geçmiş olacağız. Uydumuzu inşallah 2021 yılında başarıyla uzaya fırlatmak istiyoruz. Bunun yanı sıra tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen haberleşme uydumuz Türksat 6A'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bizim paydaşımız. İnşallah o haberleşme uydusunu da 2022'de uzaya fırlatacak şekilde geldiğimiz aşamaları arkadaşlarımızdan dinledik."

Uzay alanındaki çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Varank, "Uzay alanında kazandığınız kabiliyetleri sanayinin ve teknolojinin birçok alanına yayabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'nin kendi uydusunu üretebiliyor olması, bu kabiliyetleri kazanmış olması gerçekten çok değerli. İnşallah bu uydularımızı uzayda da göreceğiz ve başarıyla bunları ülkemizin imkanları için kullanacağız." diye konuştu.

- Akar: "TSK'ya büyük katkı sağlayacak"

Akar da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, teşvik ve destekleriyle yerli ve milli savunma sanayimizde çok önemli gelişmeler kaydedilmektedir." dedi.

Gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları da büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılanmaktadır. Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lere varması, bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin silahlı kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını da belirtmek istiyorum. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde çok değişik alanlarda, çok değişik şekillerde, çok değişik boyutlarda devam edeceğini, bu sayede ülkemizin, milletimizin güvenliği, savunması bakımından silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının da çok rahat şekilde, kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve rahatlığını yaşayacağız."

- Karaismailoğlu: "Ülkemize gurur veren vizyoner projeler"

Sözlerine projede çalışanları tebrik ederek başlayan Karaismailoğlu da "Yerli ve milli uydularımız inşallah gelişen, büyüyen Türkiye'nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar ülkemize gurur veren vizyon projelerdir. İnşallah daha güzel projelerde arkadaşlarımızla beraber olacağız. Her zaman onların arkasındayız." ifadelerini kullandı.

İmece Uydusu Yöneticisi Emir Serdar Aras da bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İmece uydusu bundan sonra uzay ortamında simüle edilecek şekilde test edilecek. İlk önce vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek. Daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim dünya üzerinde test edilecek. Böylece ısıl yapısal testleri 2020 yılının eylül ayına kadar tamamlanmış olacak. Bundan sonra İmece uydusunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamış olacağız. Şu anda ısıl vakum odasının önündeyiz. İmece uydusunun ısıl vakum odasında son montaj faaliyetleri bakanlarımızın katılımıyla tamamlandı. Arkada görülen çember ısıl vakum odası. Uydunun içine sokulup uzay ortamında vakum ortamına alınarak, sıcak ve soğuk döngüler yapılarak uzay şartlarına dayanımı ısıl açıdan test edilmiş olacak."

- Salgına rağmen başarıyla tamamlandı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri Ocak 2020'de başladı.

Çalışmalar, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlandı. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, bu aşamadan sonra 3 ay boyunca zorlu çevresel testlere tabi tutulacak ve uzay şartlarına uyumluluğu test edilecek.

- Sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak

Ocak 2017 tarihinde başlatılan İmece Projesi ile Türkiye'nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü İmece Yer Gözlem Uydusu'nun geliştirilmesi amaçlandı.

Azami ölçüde yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen metre altı kameranın uydu platformunda kullanılmasıyla Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Proje kapsamında yüksek çözünürlüklü elektro-optik kameraya ek olarak, kritik ekipmanlar, yazılımlar ve ilgili teknolojiler milli imkanlarla geliştiriliyor.

İmece uydusunun bundan sonra uzay ortamı simüle edilecek şekilde testleri yapılacak. İlk olarak vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek uydunun, daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim testi gerçekleştirilecek. Isıl yapısal yeterlilik testlerini eylülde tamamlayacak İmece uydusunun bundan sonra da uçuş modelinin montajı yapılacak.

- Bakanlar Gökbey kokpitinde

Bakanlar, TUSAŞ'taki faaliyetlere yönelik de incelemelerde bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çalışmalara ilişkin aldıkları brifingin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uçuş işlemleri hangarlarını ziyaret etti.

F-16'nın kritik sistemlerinin millileştirilmesi projesi ile Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (Hava Soj) Projesi'nde kullanılacak uçaklarda incelemelerde bulunan üç bakan, daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'in yanına gitti.

Bakanlar, çalışmalara ilişkin Kotil'den bilgi aldı ve helikopterin kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apple, bu modellerin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 22:36		 SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı
03 Haziran 2020 16:05
Zoom'un koronavirüs geliri yüzde 169 arttı
03 Haziran 2020 14:51		 TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu
03 Haziran 2020 12:40
Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 08:12		 Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor
02 Haziran 2020 11:12
Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler
02 Haziran 2020 11:09		 Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
01 Haziran 2020 15:56
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
31 Mayıs 2020 18:57		 Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip
31 Mayıs 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - 20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu12:33 - Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi12:32 - Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak12:29 - Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık12:27 - Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:25 - Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı12:23 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Şanlıurfa'da 4'ü aktif görevde 10 zanlıya FETÖ operasyonu12:14 - Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
12:13 - Yangında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi12:04 - Henüz 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi12:01 - Tercihiniz modüler değil Avangard mobilya olsun11:58 - MSB: İdlib'de 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:57 - MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı11:55 - İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda11:48 - Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek11:45 - FETÖ'nün sözde 'Kara Kuvvetleri Türkiye sorumlusu'na 22,5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Konutta korona kriterleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 2
Bizimkiler 2
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
İranda ikinci dalga 4
bambu faresi 1
yarın 2
geçmek 3
Berber salonundaki gizemli abiler 2
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 1
maske izi 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam