1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cami hoparlörü paylaşımından B. Ö.'ye 3 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi
 04 Haziran 2020 09:55
Yazdır
Cami hoparlörü paylaşımından B. Ö.'ye 3 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir hafta sonra tahliye edilen Banu Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayın anlatımına yer verilen iddianamede, 20 Mayıs saat 17.00 sıralarında İzmir'deki merkezi ezan sistemine korsan giriş yapan kimliği belirsiz fail ya da faillerin "Çav Bella" adlı şarkıyı yayınladıkları, bu yayınların videoya çekilerek internete servis edildiği belirtildi.

Paylaşımları gören Banu Ö'nün sosyal medya hesabından "İzmir Odunkapı Cami Çav Bella", "Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella", "Bornova Manavkuyu Çav Bella" başlığı ile bu cami videolarını paylaştığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, sosyal medyada tepki görmesi üzerine yanlış anlaşıldığını açıklayan bir paylaşım yaptığı ayrıca sosyal statüsü ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gereği, dini değerler açısından toplumun çok önemli bir kesimi için hakaret olarak kabul edilerek tahrik edici olarak algılanacağını, tepki çekerek provokatif bir yaklaşım olarak değerlendirileceğini bilebilecek bir durumda olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Banu Ö'nün ilk yaptığı paylaşımlardan sonra gelen yoğun tepkiler sonrası yaptığı paylaşımın da atılı suça yönelik kastını ortaya koyduğu yer aldı.

İddianamede, "Banu Ö'nün ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin, yapılan eylemin kınanması mümkünken şüpheli tarafından alay ederek paylaşılması, dini hassasiyetler itibarıyla toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.

Banu Ö. bir hafta sonra tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede
03 Haziran 2020 15:50		 Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandı
03 Haziran 2020 15:47
Polis memurunu şehit eden zanlılar, birbirlerini suçladı
03 Haziran 2020 11:05		 Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
02 Haziran 2020 22:24
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
31 Mayıs 2020 21:24		 Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 21:34
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailinde Devlet teyakkuzda
30 Mayıs 2020 20:56		 Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
30 Mayıs 2020 13:08
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan zanlıya tahliye
29 Mayıs 2020 17:59		 Doğum yapan kadını araçtan indiren taksiciye ev hapsi
28 Mayıs 2020 21:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - 20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu12:33 - Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi12:32 - Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak12:29 - Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık12:27 - Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:25 - Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı12:23 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Şanlıurfa'da 4'ü aktif görevde 10 zanlıya FETÖ operasyonu12:14 - Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
12:13 - Yangında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi12:04 - Henüz 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi12:01 - Tercihiniz modüler değil Avangard mobilya olsun11:58 - MSB: İdlib'de 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:57 - MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı11:55 - İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda11:48 - Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek11:45 - FETÖ'nün sözde 'Kara Kuvvetleri Türkiye sorumlusu'na 22,5 yıl hapis istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Konutta korona kriterleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İranda ikinci dalga 4
içi kazınmak 2
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 2
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
seyahat yasağı 1
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
telafi eğitiminin 31 ağustos'ta başlaması 1
yarın 2
cam tavan sedromu 2
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam