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Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlandıkları öne sürülen lastik bottaki 85 sığınmacı kurtarıldı.
 04 Haziran 2020 10:22
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Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botlarla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen farklı uyruklardaki 85 kişinin, Türk kara sularına geri itildikleri öne sürüldü.

Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında aldıkları yabancı uyrukluları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı
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