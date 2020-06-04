1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD polisince öldürülen Floyd'un Nisan'da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınırken ölen George Floyd'un nisanda yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
 04 Haziran 2020 10:28
Yazdır
ABD polisince öldürülen Floyd'un Nisan'da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Hennepin ilçesi Adli Tıp Ofisi'nin yayımladığı otopsi raporunda, Floyd'un ölüm sebebi "kalp krizi" olarak açıklanırken, sağlık geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.


?Raporda, Floyd'un 3 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak virüsü taşımasına rağmen hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Floyd'un öldüğünde akciğerlerinin sağlıklı olduğu bilgisi paylaşılan raporda, ancak akciğer ile kalp arasındaki bazı atar damarlarda daralma tespit edildiğine dikkat çekildi.

Raporda "ölüm sebebi" başlığından ayrı olarak, "diğer önemli koşullar" başlığı altında, afyon türevi bir uyuşturucu madde olan fentanil zehirlenmesi ve yakın dönemde metamfetamin kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

Raporun dip notlarında, fentanil zehirlenmesinin ağır solunum stresine ve kasılma nöbetlerine yol açabileceğine işaret edildi.


Siyah ABD'li 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: Reuters

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı
04 Haziran 2020 11:26		 Libya zirvesinde üç kritik gündem
04 Haziran 2020 07:44
Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti
04 Haziran 2020 07:40		 DSÖ, 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor
03 Haziran 2020 22:55
İngiltere virüs tedavisinde 'ibuprofen' deneyecek
03 Haziran 2020 13:58		 Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı
03 Haziran 2020 12:50
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti
03 Haziran 2020 08:37		 Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk gözaltına alındı
02 Haziran 2020 21:47
İspanya'da son iki gündür koronavirüsten ölüm olmadı
02 Haziran 2020 18:54		 Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - MHP'den Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki12:36 - 20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu12:33 - Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi12:32 - Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak12:29 - Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık12:27 - Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:25 - Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı12:23 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Şanlıurfa'da 4'ü aktif görevde 10 zanlıya FETÖ operasyonu
12:14 - Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı12:13 - Yangında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi12:04 - Henüz 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi12:01 - Tercihiniz modüler değil Avangard mobilya olsun11:58 - MSB: İdlib'de 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi11:57 - MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı11:55 - İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda11:48 - Bakan Pakdemirli: Bu yıl 2 bin 305 ton orkinos avlanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Konutta korona kriterleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyahat yasağı 1
enflasyonun 4,56 çıkması 5
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 1
içi kazınmak 2
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 1
ankaragücü 3
bambu faresi 1
tatil 1
Enflasyon farkı 2
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam