Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatını İBB iptal etti
|04 Haziran 2020 10:33
|Yazdır
Beyoğlu'nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tepki çeken taksi şoförü Cengiz K'nin ruhsatını iptal etti.
Dün yaşanan darp olayının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, kadınla konuşarak taksinin plakasını ve sürücünün eşkalini öğrendi. Darp edilen kadın ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı. Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K'ya emniyette ifadesi alınarak 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise turist kadını darp etmesi sebebiyle tepki çeken taksi şoförü Cengiz K'nin ruhsatını iptal etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi
04 Haziran 2020 12:33
|KKKA aşısında insanlar üzerinde denemeler başlayacak
04 Haziran 2020 11:36
|Siyanürlü katil hakkında Adli Tıp kararını verdi
04 Haziran 2020 11:15
|e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı
04 Haziran 2020 11:10
|Cezaevi personeli için izolasyon uygulaması kaldırılıyor
04 Haziran 2020 10:53
|İçişleri: 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi
04 Haziran 2020 10:50
|Diyanet: Eşini döven hayırlı değil
04 Haziran 2020 09:35
|İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı
04 Haziran 2020 08:53
|Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi
04 Haziran 2020 08:37
|Ankara'da AVM'lerin çalışma şartları revize edildi
03 Haziran 2020 23:30