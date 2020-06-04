Kahramanmaraş'ta kaybolan dağcının cesedi bulundu
|04 Haziran 2020 10:44
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Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için geldikleri Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı'nda kaybolan 3 dağcıdan 2'si bulundu. Sis ve yağış nedeniyle kayalıklardan uçuruma düşen diğer dağcının ise cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki merkez Onikişubat ilçesi kırsal Çokran Mahallesi sınırlarındaki Düldül Dağı'na gelen Ali Görür, Murat Kargın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın dağcı, doğa yürüyüşüne çıktı.
Dağcılar burada yoğun sis ve sağanak nedeniyle yönlerini kaybetti. Murat Kargın'ın kayalıklardan uçuruma düşmesi üzerine Ali Görür, cep telefonuyla Gaziantep'teki arkadaşlarını arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaybolan 2 kişiye ulaşılırken, kayalıklardan düşen Kargın'ın bulunması seferber oldu.
Sabah saatlerine kadar süren arama çalışmalarının ardından sarp bir bölgede düşen dağcının cesedine ulaşıldı. Ekipler, Kargın'ın cesedini bölgeden çıkartmaya çalışıyor.
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