Malullük ve engelli emekliliğine dair 8 soru 8 cevap

Üyelerimiz tarafından malullük/engellilik konularıyla ilgili olarak sitemize iletilen sorulara verdiğimiz cevapları yayınlıyoruz.

Soru 1- Merhaba 1988 doğumlu 2007 yılında astsubay meslek yüksek okulundan mezun oldum, sonrasında 2018 Temmuz'da malulen emekli oldum şuan üniversitede öğretmenlik bitiriyorum, devlette öğretmen olursam TSK'dan aldığım emekli maaşım kesilir mi ?

Cevap 1- Emekli maaşınız kesilir. Şayet kamu işyerlerinde öğretmenlik görevine atanmanız mümkün olursa (tabii ki sağlık kurulu raporu ile bunun tespit edilmesi gerekir), bu atanmanız tamamıyla memurluk olacağından TSK' dan almış olduğunuz emekli aylıklarınız kesilir. Daha sonra tekrardan emekli olmak istediğinizde de TSK'da geçen süreleriniz ve öğretmenlik mesleğinizde geçen süreleriniz toplamı üzerinden tek bir emekli aylığı almanız gerektiğini, ancak unutulmaması gereken bir konuda son göreviniz öğretmenlik mesleği olacağından TSK'dan emeklilik durumunuzun da ortadan kalkacağını, yani TSK mensubu olarak emeklilik durumunuzun olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 2- Merhaba benim ilk defa 2004 yılında sigorta girişim var, 2011 yılında memur olarak atandım. 2019 Nisan ayında rahatsızlığımdan dolayı %45 engel raporu aldım. Emekliliği hak edeceğim muhtemel tarih ne zamandır acaba

Cevap 2- % 45 oranında rahatsızlığınız şayet Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca kabul edilmesi halinde, 2004 yılı + 18 yıl = 2022 tarihinde sigortalılık süresi şartını yerine getirmiş olursunuz, bu tarihte 4680 gün hizmetiniz (memurluk ve sigortalı çalışmalarınız toplamı) olması halinde engelliliğinizden dolayı yaşlılık aylığı için müracaat edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 3- Sayın Yetkili, İyi günler. Kolay Gelsin. Sormak istediğim konu emeklilikle ilgili. 28.11.1985 doğumluyum. 23.10.2007 tarihinden itibaren hemen hemen bir yıllık bir SSK'lı çalışma sürem var. 23.07.2013'te memur olarak atandım. 2007'deki sigorta başlangıcım emeklilik yaşımı etkiler mi? Etkilerse kaç yaşında emekli olurum. Bunla ilgili okuduklarım hep birbiriyle çelişiyor. Teşekkür ederim.

Cevap 3- 2007 yılındaki 1 yıllık sigortalı çalışmanızın size emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grubu olarak bir fayda sağlamayacağını, sadece avantaj olarak 5510 madde 28 hükmündeki kademeli yaş grubuna dahil etmeden, emeklilik yaş grubunuzun 60 yaş grubu olacağını, emeklilik hizmet sürenizin de en az 25 yıl olması gerektiğini belirtebiliriz.

Ayrıca, 1 yıllık sigortalı çalışmanızın emekli aylığı hesaplanmasında 5434'ün emekli aylığı bağlanması sistemine dahil etmeyeceğini de belirtebiliriz.

Soru 4- Ben 1976 doğumluyum.1994 yılında İmam Hatip oldum.2012 yılında %50,2014 yılında da % 60 oranında hipertrofik kardiyomiyopati kalp rahatsızlığı roporu alıp engelli oldum. Nasil emekli olurum. Sizin yazdıklarınızı takip ediyorum.Engelli emeklilikte hesaplamada malullük ve engellilikte bir fark yok diyorsunuz.Bu SGK'da da böyle mi? Malullugun aylığı düşük biliyordum. Ben sizin sitenizde hesaplama yaptım. 115.000 TL ikramiye 3.500 TL maaş çıkıyor.bu doğru mu. eger boyleyse hemen emekli olacam. Lutfen bi cevap yazın. simdiden Allah razı olsun.kolay gelsin..

Cevap 4- Malullük durumunuzda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Hakkınızda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca Malul kararının verilmesi halinde Kurumunuzca malul olarak emeklilik işlemlerinizin yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca da size malul olarak aylık bağlanması işlemini yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Göreve girdikten sonra ortaya çıkan Engellilik durumunuzda, şayet çalışma gücündeki kayıp oranınızın belirttiğiniz oranda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca bir karar verilmesi halinde Kurumunuzca engelliliğinizden dolayı emeklilik işlemlerinizin yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca da 16 yıl hizmet sürenizin olması kaydıyla size yaşlılık aylığı bağlanması işlemini yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Diğer bir anlaşılması gereken konuda, 5434'e tabi memurlarda aylık bağlanma işlemi yapılırken, engellilikten ve malullükten dolayı aylık bağlanması sistemiyle ilgili konudur. Sitemizde sıkça değerlendirme yaptığımız konuların başında gelmektedir. 5434 e tabi memurlarda sadece vazife malullüğü aylığı bağlanması işlemi hariç olmak üzere, hem emekli aylığı, hem malullük aylığı, hem de engellilikten dolayı bağlanacak olan emekli aylığı hesaplanma işleminde HİÇ BİR FARKLILIK BULUNMAMAKTADIR. Her iki durumda da memurun hizmeti, görevi, derecesi, kademesi, ek göstergesi gibi unsurlar uygulanır.

5434e tabi olanlar için engellilikten veya malullükten dolayı aylık ve ikramiye hesabı için (emeklilik için de) https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizdeki maaş robotu kullanılabilir.

ANCAK, 5510 a tabi memurlarda, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması ile malullük aylığı bağlanması arasında farklılık bulunmaktadır.

Hesaplamayı sitemizde yapabileceğinizi belirtmekle birlikte, memurluk üzerinden emeklilik düşünceniz varsa önceden ne kadar aylık alınabileceği bilgisini SGK dan öğrenmenizi tavsiye edebiliriz.

Soru 5- Merhaba, 2011 yılında memur oldum. 2018 yılında 40% rapor aldım. raporum kurum tarafından kabul edildi. 2007-2009 yılları arasında bankada calıstım. Hangi koşullarda emekli olurum?

Cevap 5- 2011 yılında memur olmanız nedeniyle 5510 sayılı Kanun hükümleri hakkınızda uygulanır. % 40 oranında rahatsızlığınız şayet Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca kabul edilmesi halinde, belirttiğiniz tarih olan 2007 yılı + 18 yıl = 2025 tarihinde sigortalılık süresi şartını yerine getirmiş olursunuz, bu tarihte 4680 gün hizmetiniz (memurluk ve sigortalı çalışmalarınız toplamı) olması halinde engelliliğinizden dolayı yaşlılık aylığı için müracaat edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Engelliliğinizden dolayı aylık talebinde bulunmanız içinde mutlaka memurluk görevinde bulunduğu sürece yapılması gerektiğini de ayrıca belirtebiliriz.

Soru 6- 10.09.2008 yılında sigorta başlangıcım, 10.10.2017 yılında ise memurluk başlangıcım var. % 78 raporumla nasıl ve ne zaman emekli olurum.

Cevap 6- Durumunuzu hem engellilik hem de malullük açısından değerlendirmemiz;

2017 yılında memur olmanız nedeniyle 5510 sayılı Kanun hükümleri hakkınızda uygulanır.

Engelli emekliliğinde yaş grubu aranmaz.

Engelli emeklilikte engellilik oranı ile engellilik oranına göre sigortalılık süresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmış hizmet süreleri esas alınır.

Sigortalılık süresinin başlangıcı ve hizmet sürelerinin toplamında sigortalı çalışmalar da esas alınır.

5510 a göre engelli aylığı adı altında bir ödeme şekli bulunmaz, engellilikten dolayı hak kazanıldığında yaşlılık aylığı adı altında aylık ödenir.

5510 a göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı kazanım şekli;

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca yetkilendirilmiş olan sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporları incelenir ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verildiğinde bu memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 günde hizmetinin olması halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

- Şayet çalışma gücündeki kayıp oranının % 40 ila % 49 arasında olması halinde ise memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 günde hizmetinin olması halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

Ayrıca, 5510 a göre memurların malullük aylığı şartları olarak da, memurun çalışma gücündeki kayıp oranının % 60 ve üzerinde olması halinde ise memur görevden önce rahatsızlığı olmaması kaydıyla malullük aylığından da yararlanabilir. Malullük aylığından yararlanmada sigortalılık süresi ve hizmet süresi açısından daha az bir süre aranır. Bu süre de en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve toplamda 1800 gün hizmetinin olması gerekir. Şayet başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması halinde ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün hizmet aranması yeterli olmaktadır.

Staj süresi hariç sigortalı olarak işe başlama tarihi sigortalılık süresi başlangıcı sayılır.

Görevde iken vergi indiriminden yararlanmak, emeklilikte memurlar için bir avantaj sağlamaz.

Bu bağlamda değerlendirmemiz;

Her durumda kararı verecek mercii Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olacaktır.

Çalışmaya başlamadan önce malullük durumunuz varsa en az 15 yıldan beri sigortalı olmanız + 3960 gün primi yatırılmış hizmetinizin olması kaydıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceğinizi, yani 10/09/2008 + 15 = 10/09/2023 tarihinde sigortalılık sürenizi tamamlayacağınızı + 3960 gün hizmetinizin de olması gerektiğini,

Şayet çalışmaya başladıktan sonra belirttiğiniz rahatsızlığınızın bulunması ve SGK Sağlık Kurulu malul durumunuzu tespit eder karar verirse 10 yıllık sigortalılık süreniz ve 1800 gün hizmetinizin olması aylık bağlanması açısından yeterli olacağını, yani 10/9/2008 + 10 yıl = 10/09/2018 de sigortalılık sürenizin tamamlanmış olacağını, + 1800 günde hizmetinizin olması gerekeceğini,

ANCAK malullük aylığı değil de çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan engellilik durumunuz varsa ve yaşlılık aylığı bağlanması talebinizin olması halinde ise belirttiğiniz oranda bir karar çıkarsa 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 günde hizmetinin olması halinde (10/9/2008 + 16 = 10/9/2024 tarihinde sigortalılık süreniz tamamlanmış olur + ancak 4320 günde hizmetinizin tamamlanması kaydıyla) yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Soru 7- 1989 yılında sınavla memur oldum. Sonraki yıllarda maluliyet haklarımın olduğu söylendi. Bu Anadan doğma maluliyetim nedeniyle %40 raporu alıp 3. Derece vergi indiriminden yararlandım. Askerlikten muaftır raporu ve2020 yılında aldığım %42 raporumla emekli olabilir miyim.(raporumu göreve başladıktan sonra sundum.2000 yılında )anlayacağınız gibi yaşa takılıyorum.

Cevap 7- 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanunda engelli olarak göreve girenler 15 yıl hizmetleri olduğunda emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. Şayet göreve girerken engellilik kontenjanından dahi göreve girilmese de, doğuştan en az % 40 oranında engelli olduğunuzu belgelemeniz halinde emeklilik müracaatınızda yaş şartı aranmadan emekli aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu konu ile ilgili olarak da 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde de en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur statüsünde görev yapmak şartı ile aylık bağlanacağı belirtilmiştir. Sizin yapacağınız işlem şayet emeklilik düşünceniz varsa doğuştan engelli olduğunuza dair raporunuzu Kurumunuzca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderip emekli olabileceğinize dair cevap yazısını beklemek olacaktır.

Soru 8 - Ocak 2004 girişli sağlık personeliyim. Işe girmeden önce rahatsızlıklarım vardı ancak görevi yapmama engel değildi. Askerlikten muaf im .Ancak bunlara ek bazı hastalıklarım eklendi ve çalışma hayatımı zorlaştırıyor malulen emekli olabilirmiyim

Cevap 8- 2004 memur girişli olmanız nedeniyle 5434 e tabi olmaktasınız. Göreve girmeden önceki malullük durumunuz sizi malulen emekli etmez. Ancak göreve girdikten sonra çalışma gücü kayıp oranınıza göre emeklilik durumunuz söz konusu olur. Yani, çalışmaya başladıktan sonra, hakkınızda düzenlenecek olan sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde çalışma gücü kayıp oranınızın,

% 50 ila % 59 arasında olduğu belirtilirse en az 5760 (16 YIL) ,

% 40 ila % 49 arasında olduğu belirtilirse en az 6480 (18 YIL),

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla emekli aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Sizin yapacağınız işlem sağlık kurulu raporu almanız ve bunu Kurumunuz aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilip cevabını beklemek olacaktır.