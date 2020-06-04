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Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin, bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık
 04 Haziran 2020 10:46
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Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek." dedi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımına yönelik barınma yardımında bulunduklarını anımsattı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile gerçekleştirilen barınma yardımlarında bir süre önce artışa gidildiğini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik."

- "Bu miktarlarla devam edecek"

Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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