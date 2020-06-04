Alkollü kadın, aracına almayan taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre, taksi durağına gelen S.K. adlı kadın, taksici Servet Tarhan'a, kendisini eve götürmesini söyledi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ARACINA ALMADI, KADIN BIÇAK ÇEKTİ

Ancak Tarhan, kadını, alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadı. Öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tarhan'ın üzerine yürüdü ve "Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Daha sonra taksiye saldıran S.K., aracın aynalarını kırdı. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis merkezinde ifadesi alınan ancak kadından şikayetçi olmayan Tarhan, "Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, götürmeyince de aynaları kırdı. Uğraşamam, bu nedenle şikayetçi olmadım" dedi. Görgü tanığı taksici ise "Ortada bir şey yok. Duraktaki aracın iki aynasını kırmış. Gidip aynalarımızı taktıracağız" diye konuştu.

TAKSİCİLER HEDEFTEYDİ

Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de doğum yapan kadını taksisinden indiren şoför ve İstanbul'da kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan şoför nedeniyle son haftalarda taksiciler bir kez daha tepki toplamaya başlamıştı.