Alkollü kadın, aracına almayan taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı
|04 Haziran 2020 10:52
|Yazdır
Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde iddiaya göre, taksi durağına gelen S.K. adlı kadın, taksici Servet Tarhan'a, kendisini eve götürmesini söyledi.
ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ARACINA ALMADI, KADIN BIÇAK ÇEKTİ
Ancak Tarhan, kadını, alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadı. Öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tarhan'ın üzerine yürüdü ve "Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Daha sonra taksiye saldıran S.K., aracın aynalarını kırdı. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Polis merkezinde ifadesi alınan ancak kadından şikayetçi olmayan Tarhan, "Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, götürmeyince de aynaları kırdı. Uğraşamam, bu nedenle şikayetçi olmadım" dedi. Görgü tanığı taksici ise "Ortada bir şey yok. Duraktaki aracın iki aynasını kırmış. Gidip aynalarımızı taktıracağız" diye konuştu.
TAKSİCİLER HEDEFTEYDİ
Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de doğum yapan kadını taksisinden indiren şoför ve İstanbul'da kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan şoför nedeniyle son haftalarda taksiciler bir kez daha tepki toplamaya başlamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu
04 Haziran 2020 12:36
|Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
04 Haziran 2020 12:14
|Yangında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
04 Haziran 2020 12:13
|Henüz 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi
04 Haziran 2020 12:04
|Temizlik görevlisi, barışmayan eski sevgilisini darbetti
04 Haziran 2020 11:39
|Polise araçla çarparak şehit eden sanığın 'akli dengesi' yerinde
04 Haziran 2020 11:35
|Kahramanmaraş'ta kaybolan dağcının cesedi bulundu
04 Haziran 2020 10:44
|Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü
04 Haziran 2020 10:18
|Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
04 Haziran 2020 09:52
|Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: Aynı aileden 3 kişi öldürüldü
04 Haziran 2020 08:07