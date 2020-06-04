Cezaevi personeli için izolasyon uygulaması kaldırılıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün birimlere gönderdiği resmi yazıya göre, izolasyon uygulamasının 10 Haziran 2020 tarihinde kaldırılacağı belirtildi. Gönderilen yazıda izolasyona evde devam edilmesi istendi.

T.C.

ADALET BAKANLIGI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlügü

Sayi : 34131527-903.05-E.1021/72178 04/06/2020

Konu : COVID-19 Salgini Nedeniyle Personel Çalıştırılmasına İlişkin Alınacak Önlemler

CUMHURIYET BASSAVCILIGINA

Ilgi : a) 23/04/2020 tarihli ve 34131527-903.05-E.843/63856 sayili yazimiz.

b) 30/05/2020 tarihli ve 34131527-903.05-E.997/71108 sayili yazimiz.

c) Saglik Bakanligi Halk Sagligi Genel Müdürlügünün 03/06/2020 tarihli 13588366-149 sayili yazisi.

Küresel bir krize dönüsen COVID-19 salgin hastaligi ile mücadele etme ve kamu sagliginin korunmasi amaciyla, tüm dünyada oldugu gibi, ülkemizde de birtakim önlemler alinmis, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Bakanligimizin talimatlari dogrultusunda Genel Müdürlügümüz tarafindan alinan tedbirler, ceza infaz kurumlarinda görevli idareci ve personelimizin gayreti, özverisi ve aktif destegi ile ceza infaz kurumlarinin salgindan etkilenmemesi amaçlanmistir. Tavsiye kararlari dogrultusunda, Genel Müdürlügümüzce ceza infaz kurumlarindaki personel ilgi a) yazi ile 31/05/2020 tarihine kadar izolasyona tabi tutulmustur. COVID-19 salgini kapsaminda izolasyona tabi personel ile ilgili olarak söz konusu uygulamanin ilgi b) yazi ile 15/06/2020 tarihine kadar uzatilmasi öngörülmüsse de salginin kamu sagligi için ciddi bir tehdide dönüsme tehlikesi alinan önlemlerle kontrol altina alindiktan sonra, olagan yasam kosullarinin gerekli tedbirlerle birlikte sürdürülmesi anlamina gelen "yeni normale" geçis zarureti ortaya çikmis ve bütün kamu birimleri normallesme sürecine iliskin bir yol haritasi belirlemek üzere gayret sarf etmeye baslamistir. Bu kapsamda koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri dogrultusunda Bakanligimiz tarafindan 10/06/2020 tarihinden itibaren ceza infaz kurumlarinda görevli personelimizin yurtlarda veya belirlenen barinma alanlarinda izolasyon uygulamasinin bitirilmesine, izolasyona evde devam edilmesine karar verilmistir.

Bu itibarla:

1) Ceza infaz kurumlarinda görevli personelden hükümlü tutuklular ile bilfiil irtibat halinde olan personelin barinma alanlarinda (Milli Egitim Bakanligina ve Kredi Yurtlar Kurumuna bagli yurtlarda, Personel Egitim Merkezlerinde, Bakanlik veya Kamu Misafirhanelerinde) izolasyona tabi tutulmalarina 10/06/2020 tarihi itibariyle son verilecek, asagida belirtilen sartlar çerçevesinde 30/06/2020 tarihine kadar evde izolasyon uygulamasina devam edilecektir. Halen barinma alanlarinda kuruma alinmak üzere bekletilen personel konutlarina gönderilmeyerek kuruma alinincaya kadar barinma alanlarinda bekletilip belirlenen barinma süresi sonunda kuruma alinmalidir.

2) 7 ila 14 gün olmak üzere izolasyona tabi tutulan ve ceza infaz kurumunda görev yapan personel görev süresi sonunda evine gönderilerek evde izolasyona tabi tutulacaktir.

3) 7 ila 14 günlük evde izolasyon süresini tamamlayan ve herhangi bir COVID-19 belirtisi göstermeyen personel, ceza infaz kurumundaki görevine baslamadan 48 saat önce PCR testine tabi tutulup sonuçlari negatif çiktiktan sonra ceza infaz kurumundaki görevine baslatilabilecektir.

4) Ceza Infaz kurumunda görevli tabip ya da aile hekimi tarafindan 7 gün ev izolasyonu sonrasi göreve baslayan personelin kendisinin, ailesinin ya da yakin çevresinin COVID-19 tanili kisilerle temasi olup olmadigi sorgulanacaktir. Temasli olan personel var ise bu personelin tabip ya da aile hekimi tarafindan Saglik Bakanligi COVID-19 Rehberine göre saglik kuruluslarina yönlendirmesi yapilacaktir.

5) PCR testi yapildiktan sonra 7 günlük ev izolasyonu için eve gönderilen personelden sorumlu Kurum II. Müdürü veya Idare Memurunun koordinasyonunda ceza infaz kurumunda görevli hemsire veya saglik memurlari, bu unvanda personel bulunmamasi durumunda saglik biriminde görevli personel tarafindan alinmasi gereken önlemlere iliskin bilgilendirme yapilmasi, evde izolasyona tabi personelin izolasyon kosullarina uyup uymadiginin takibinin yapilmasi, personelin hastalik belirtisi göstermesi durumunda derhal kurumuna bildirerek varsa temas ettigi vardiya personelinin de saglik sorunu olup olmadigi yönünde kurum tarafindan aranarak telefonla arastirma yapilmasi süphe edilen durumlarda saglik kuruluslarina yönlendirilerek takibinin yapilmasi gerekmektedir.

6) Ev Izolasyonuna baslayacak olan personele kurumda görevli tabip ya da aile hekimi tarafindan Saglik Bakanliginin COVID-19 ile ilgili belirlemis oldugu kurallar anlatilarak uymasi gereken kurallar ve ev izolasyonu süresince kurumdan aranabilecegi için cep telefonunu sürekli açik tutmasi, kurallara uymamasi ya da izolasyonu bozmasi durumunda 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 125 inci maddesine göre disiplin sorusturmasi açilacagi yazili olarak Kurum Müdürlügü tarafindan teblig edilmelidir.

7) Ceza infaz kurumlarinda görevli personelin ceza infaz kurumu tarafindan saglanan servisler ile kurumlara gelis gidislerin saglanmasi, ev izolasyonunda olan personelin görevine ya da test yaptirmak için kuruma gelisinde imkanlar ölçüsünde ceza infaz kurumu tarafindan saglanan araçlarla kuruma gelis ve gidislerinin yaptirilmasi saglanmalidir. Belediye, özel halk otobüsü, dolmus vb. araçlar ile kuruma gidis ve gelis yapilmamalidir.

8) Evde izolasyonda olan personelin market, giyim vb. ihtiyaçlarinin ceza infaz kurumu müdürlügü tarafindan olusturulacak cezaevi vefa grubu tarafindan bedeli kendilerince ödenmek suretiyle karsilanmalidir.

9) Hükümlü ve tutuklularin hastane, mahkeme vb. sevk islemlerinde izolasyona tabi tutulan personelden görevlendirme yapilmamalidir. Bu tür islemler için gündüz birimlerinde izolasyona tabi olmayan personel içinden ya da bu tür isler için olusturulacak bir ekip içinden görevlendirme yapilmalidir.

10) Ceza infaz kurumunda izolasyona tabi tutulan personelin diger birimlerde izolasyona tabi olmayan personel ile ve bu personel ile temas ihtimali bulunan hükümlü ve tutuklular ile temasinin mutlaka önlenmesi, yemek, çay vb. ihtiyaçlar için Kurum Müdürlügü tarafindan izolasyonu bozmayacak sekilde tedbirlerin alinmasi, tek kullanimlik malzemelerin tercih edilmesi gerekmektedir.

11) Koronavirüs hastaliginin yayilma hizindaki düsüs ve normallesme adimlari dogrultusunda yaklasan Kurban Bayrami ve izolasyonda olan personelin izolasyon sonrasi izin talepleri de dikkate alinarak Izolasyona alinmayan personelin yillik izinleri kullandirilarak ilerleyen süreçte izinlerden kaynakli personel sikintisinin önüne geçilmesi için

gerekli tedbirler Kurum idaresince alinmalidir.

Bilgi edinilmesini, yazimizin mülhakatinizda bulunan tüm ceza infaz kurumlarina iletilmesini edilmesini rica ederim.

Yilmaz ÇIFTCI Hakim

Bakan a. Genel Müdür

