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Kadınların yüzde 24'ü, erkeklerin yüzde 17'si obez

Türkiye Sağlık Araştırmasına göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 21,1 olarak belirlendi- Kadınların yüzde 24,8'inin, erkeklerin yüzde 17,3'ünün obez olduğu tespit edildi
 04 Haziran 2020 10:58
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Kadınların yüzde 24'ü, erkeklerin yüzde 17'si obez

Türkiye Sağlık Araştırmasına göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 21,1 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2019 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2019'da yüzde 21,1 oldu.

Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 24,8'inin obez, yüzde 30,4'ünün obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17,3 ve yüzde 39,7 olarak belirlendi.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde yüzde 35,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi.

Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 29,4 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla yüzde 29,7 ile bel ve yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,4 ile hipertansiyon, yüzde 12,3 ile alerji ve yüzde 11,2 ile artroz oldu.

- Tütün kullanan bireylerin oranı azaldı

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı geçen yıl yüzde 28 olarak belirlendi, bu oran erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 oldu.

Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında yüzde 69,4 iken 2019 yılında azalarak yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

Geçen yıl yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı yüzde 10,8 oldu. Bu oran 2016'da yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Yataklı tedavi hizmetinde yaş grupları incelendiğinde yüzde 23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken bunu yüzde 18,3 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

- En çok faydalanılan koruyucu hizmet yüzde 50,8 ile tansiyon ölçtürme oldu

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında yüzde 48,6 iken 2019 yılında artarak yüzde 50,8 oldu.

Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden 2016'ya göre en çok artış göstereni kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.
Anadolu Ajansı
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