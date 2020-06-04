Yapılan ankete göre Erdoğan'a görev onayı yüzde 50'nin üstünde
MetroPOLL'ün araştırmasına göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 50.8'i olumlu yanıt verdi.
|04 Haziran 2020 11:06
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MetroPOLL Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020' anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50.8 oldu.
Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını' onaylamayanların oranı ise yüzde 39.8. Soruya 'Fikrim yok/cevap yok' diyenlerin oranı da yüzde 9.4.
Araştırmaya göre AK Partililerin yüzde 85.6'sı Erdoğan'a onay verirken, MHP'lilerde bu oran 64.5, CHP'lilerde 28.3. İYİ Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ise yüzde 11.8 olarak anket sonuçlarına yansıdı.
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