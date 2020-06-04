Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 607 lira, Cumhuriyet altını da 2.483 liradan satılıyor
|04 Haziran 2020 11:09
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.466,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|371,10
|371,30
|371,00
|371,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.446,00
|2.467,00
|2.445,00
|2.466,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|338,50
|342,50
|338,00
|342,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.390,00
|2.410,00
|2.390,00
|2.410,00
|Yarım Ziynet
|1.195,00
|1.205,00
|1.195,00
|1.205,00
|Çeyrek Ziynet
|598,00
|603,00
|598,00
|603,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı
04 Haziran 2020 12:25
|Gün ortası döviz fiyatları
04 Haziran 2020 12:20
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Haziran 2020 10:04
|Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!
04 Haziran 2020 09:05
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Haziran 2020 18:38
|Altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
03 Haziran 2020 18:07
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
03 Haziran 2020 17:12
|İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
03 Haziran 2020 15:07
|Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
03 Haziran 2020 13:43
|Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte
03 Haziran 2020 12:15